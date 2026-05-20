Justizministerium: Steuerbehörde darf Trumps Finanzen nicht mehr prüfen

Washington, ⁠19. Mai (Reuters) - Das US-Justizministerium hat der Bundessteuerbehörde IRS dauerhaft untersagt, frühere Steuererklärungen von Präsident Donald Trump, ‌seinen Verwandten und seinen Unternehmen zu prüfen. Dies geht aus einem ⁠am ⁠Dienstag veröffentlichten Dokument hervor, das vom amtierenden Justizminister Todd Blanche unterzeichnet wurde. Demnach darf die Regierung weder Steuererklärungen kontrollieren, die ‌vor Montag eingereicht ‌wurden, noch Angelegenheiten untersuchen, "die aufgeworfen wurden oder hätten aufgeworfen werden können".

Die ⁠Anordnung erweitert einen am Montag erzielten ‌Vergleich, in dem ⁠sich Trump bereit erklärte, seine zehn Milliarden Dollar schwere Klage wegen des Vorwurfs der ‌unrechtmäßigen Veröffentlichung ⁠seiner Steuerdaten fallenzulassen. Im ⁠Rahmen der Einigung richtete das Justizministerium zudem einen etwa 1,8 Milliarden Dollar schweren Fonds ein, um Opfer einer "politischen Instrumentalisierung" zu entschädigen.

(Bericht von Dan Rosenzweig-ZiffBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von ⁠Ralf BodeBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)