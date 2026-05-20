Klingbeil: Regierung zieht beim Sparen an einem Strang

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil erwartet bei den geplanten Sparkonzepten mehrerer Ministerien keine größeren Verzögerungen. "Es sind schwierige Entscheidungen, aber wir ziehen da an einem Strang", sagte der SPD-Chef am Mittwoch bei der Regierungsbefragung ‌im Bundestag. Bis diesen Mittwoch sollten die Ministerien genaue Konzepte beim Finanzministerium einreichen, wie sie die vorgegebenen Summen erreichen wollen. ⁠Klingbeil sagte, ⁠er gehe davon aus, dass sich alle Kabinettskollegen daran hielten. Es komme aber nicht auf den genauen Tag an. Es gehe darum, die bestehenden Lücken im Haushalt für 2027 zu schließen.

Den Eckpunkten der Regierung zufolge sind nächstes Jahr schon neue ‌Schulden in Höhe von 196,5 Milliarden Euro ‌vorgesehen. Das ist die zweithöchste Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik. Eingespart werden sollen beispielsweise vier Milliarden Euro im Rentenbereich. Das Digitalministerium ⁠muss drei Milliarden Euro kürzen, das Bauressort eine Milliarde, für das ‌Familienministerium sind 500 Millionen Euro vorgesehen.

Klingbeil ⁠sagte, die Regierung müsse Subventionen und Steuervergünstigungen abbauen. Hier gebe es aber noch keine Verständigung auf Details. Auch der Klima- und Transformationsfonds werde einen Beitrag leisten müssen. ‌Die Regierung wolle hier aufräumen. ⁠Und die hohen Ausgaben für Verteidigung ⁠müssten "irgendwann" wieder aus dem Kernhaushalt gestemmt werden. "Ich verweigere mich der Diskussion nicht."

Bauministerin Verena Hubertz (SPD) sagte in der Regierungsbefragung, die geplanten Kürzungen beim Wohngeld seien schwierig. An den Details werde noch gearbeitet. Das Wohngeld ist ein Zuschuss für Haushalte mit niedrigen Einkommen. Es richtet sich an Leute, die arbeiten, aber nicht genug verdienen, um ihre Mieten zu stemmen.

(Bericht von Christian ⁠Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)