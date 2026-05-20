M&S sieht sich nach Gewinneinbruch durch Cyber-Angriff wieder auf Kurs

London, 20. ⁠Mai (Reuters) - Die britische Traditions-Kaufhauskette Marks & Spencer (M&S) rechnet nach einem herben Gewinneinbruch infolge einer Cyberattacke wieder mit Zuwächsen. "Wir haben uns voll und ganz auf unsere Kunden konzentriert, unglaublich hart gearbeitet, um unseren Geschäftsbetrieb wiederherzustellen – und wir sind gestärkt ‌aus dieser Situation hervorgegangen", sagte M&S-Chef Stuart Machin am Mittwoch. Allerdings sei der Einzelhandel mit einer "dreifachen Belastung" konfrontiert: einer erhöhten Besteuerung, einer größeren ⁠regulatorischen Last ⁠sowie anhaltenden globalen Konflikten.

Diesen Belastungen wolle man aber durch optimierte Einkaufsprozesse, Reinvestitionen in das Preis-Leistungs-Verhältnis zur Steigerung der Absatzmengen sowie durch Einsparungen aus dem strukturellen Kostensenkungsprogramm entgegenwirken. Das 142 Jahre alte Unternehmen, einer der bekanntesten Namen im britischen Einzelhandel, sei mit einem klaren Plan und einer ‌soliden Bilanz in das aktuelle Berichtsjahr gestartet. Der ‌Fokus liege nun darauf, weitere Verbesserungen bei der Produktverfügbarkeit und dem Service-Niveau zu erzielen.

Die Aktie des Unternehmens legte um 1,5 Prozent zu. "Im Rahmen des Transformationsprogramms 'Reshaping ⁠M&S' gibt es noch viel zu tun; es bestehen zahlreiche Möglichkeiten für ‌eigenständige Verbesserungen und die Eroberung weiterer Marktanteile", ⁠kommentierte Investec-Analystin Kate Calvert.

CYBERATTACKE SORGT FÜR GEWINNEINBRUCH

Im vergangenen Jahr hatte eine Cyberattacke den Konzern aus der Spur gebracht. Im Ende März abgelaufenen Bilanzjahr 2025/26 fiel der bereinigte Vorsteuergewinn um 24 Prozent ‌auf 671,4 Millionen Pfund. M&S musste ⁠Online-Bestellungen für Kleidung sieben Wochen lang ⁠aussetzen, auch die Abholung von online bestellter Ware im Laden war fast vier Wochen nicht möglich. Die Kosten für den Geschäftsausfall summierten sich auf 131,3 Millionen Pfund. Während der Lebensmittelumsatz um sieben Prozent zulegte, brach der Verkauf in den Bereichen Mode, Wohnen und Kosmetik um 7,7 Prozent ein. Machin erklärte, dass die Erholung in diesen Bereichen länger gedauert habe, "es jedoch ein starkes Wachstumspotenzial gibt."

(Bericht von James Davey, ⁠geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)