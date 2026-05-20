Merz stellt Regierung als Ankerkunde für Rechenzentren in Aussicht

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Digitalwirtschaft die Bundesregierung als Ankerkunde für den Aufbau neuer Daten- und Rechenzentren in Aussicht gestellt. "Wir werden alles tun, damit wir auch in ‌diesen großen Daten- und Rechenzentren Ankerkunde werden können", sagte der CDU-Chef am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Verbands ⁠der Elektro- ⁠und Digitalindustrie (ZVEI) in Berlin. Dadurch sollten eine Grundauslastung gesichert und die Skalierung der Infrastruktur erleichtert werden. Ziel sei es, die Speicherkapazitäten in Deutschland innerhalb der nächsten fünf Jahre zu verdoppeln. Dies sei ein Weg zu mehr ‌digitaler Souveränität.

Merz verwies zudem auf weitere ‌Maßnahmen der Koalition, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. So sei die Kraftwerkstrategie zum Bau neuer Gaskraftwerke verabschiedet worden, um ⁠eine grundlastfähige Stromerzeugung zu sichern. Zudem habe die Regierung bereits ‌Entlastungen bei den Unternehmenssteuern auf ⁠den Weg gebracht und strebe eine Reform der Einkommensteuer an. "Die durchschnittliche Steuerlast in Deutschland muss sinken und nicht weiter steigen", forderte Merz. Auch der Bürokratieabbau ‌werde ehrgeizig vorangetrieben.

Der Kanzler ⁠begründete die Reformanstrengungen auch mit ⁠einem tiefgreifenden Wandel der Weltwirtschaft durch neue geopolitische Spannungen. Dies sei keine übliche konjunkturelle Schwankung, sondern eine "ganz grundlegende Veränderung". Vor diesem Hintergrund müsse sich Europa bewähren. Die Elektro- und Digitalindustrie mit einem Umsatz von über 200 Milliarden Euro lobte er als "Aushängeschild der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von ⁠Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)