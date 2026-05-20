Nato: USA ziehen in kommenden Jahren weitere Truppen aus Europa ab

Brüssel, ⁠19. Mai (Reuters) - Die USA werden der Nato zufolge in den kommenden Jahren weitere Truppen aus Europa abziehen. Den Alliierten werde dabei jedoch ‌ausreichend Zeit eingeräumt, die wegfallenden US-Streitkräfte durch eigene Einheiten zu ersetzen, sagte am Dienstag der ⁠oberste ⁠Nato-Kommandeur, US-General Alexus Grynkewich, nach einem Treffen mit führenden Militärs in Brüssel. "Da der europäische Pfeiler des Bündnisses stärker wird, ermöglicht dies den USA, ihre Präsenz in Europa ‌zu reduzieren und sich darauf ‌zu beschränken, nur jene entscheidenden Fähigkeiten bereitzustellen, die die Verbündeten bislang noch nicht selbst bereitstellen ⁠können." Einen Zeitplan könne er nicht nennen, ‌sagte Grynkewich. Es werde ⁠sich um einen "fortlaufenden Prozess über mehrere Jahre hinweg" handeln.

Die USA haben etwa 80.000 Soldaten in Europa stationiert. Die US-Regierung von ‌Präsident Donald ⁠Trump hatte jüngst angekündigt, etwa ⁠5000 Soldaten oder auch deutlich mehr aus Deutschland abzuziehen. Vorausgegangen war Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz an der US-Strategie im Iran-Krieg.

(Bericht von Sabine Siebold, Lili Bayer, Andrew Gray und Inti LandauroBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Ralf BodeBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)