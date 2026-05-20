Quartalszahlen Q1/2026

Nvidia übertrifft Erwartungen – Kurs kaum bewegt

onvista · Uhr
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Ein Chip von Nvidia ist zu sehen.
Quelle: Adobe.com/AlexGo

Der Chipkonzern Nvidia, der nach Marktkapitalisierung größte Konzern der Welt, hat heute Abend seine Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahrs 2027 (endet im Januar 2027) veröffentlicht.

Demnach hat der Chipkonzern in den drei Monaten zwischen Ende Januar und Ende April 81,6 Milliarden Dollar umgesetzt. Erwartet worden waren Erlöse von 79 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,87 Dollar deutlich über den Erwartungen von 1,74 Dollar.

Eine wichtige Frage für Investoren war neben Umsatz und Gewinn auch die Frage, ob Nvidia seine extrem hohen Margen aufrecht erhalten kann. Der Konzern verdient bisher operativ Margen von rund zwei Dritteln bei einer Rohgewinn-Spanne von 75 Prozent.

Im abgelaufenen Quartal konnte Nvidia diese Profitabilität nun bestätigen. Die Rohertrags-Marge lag auch im ersten Quartal 2026 bei sehr hohen 75 Prozent.

Aktienkurs gibt nachbörslich nach/steigt nachbörslich

In einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel sank der Aktienkurs um rund drei Prozent gegenüber dem Schlusskurs des regulären Handels. Schon nach wenigen Minuten waren die Verluste aber egalisiert und die Aktie notierte wieder etwa auf dem Schlusskurs-Niveau von 223 Dollar.

Die Aktie von Nvidia ist mit einem Gewicht von 5,6 Prozent der größte Wert im Weltaktien-Index MSCI World. Kursbewegungen bei Nvidia sind entsprechend wichtig auch für den Gesamtmarkt.

W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Nvidia-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (WA3J39) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 7,54 (Stand: 20.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 195,48 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der Nvidia-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (WA372N) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 5,63 (Stand: 20.05.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 258,75 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

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