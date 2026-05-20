Öl sinkt | Renditen kühlen ab | Hoffnung auf NVIDIA-Zahlen

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Die Wall Street startet nach drei schwachen Handelstagen fester in die Wochenmitte. Vor allem der KI-lastige Tech-Sektor sind vor den heute Abend anstehenden Nvidia Zahlen gefragt. Die Hoffnung ist groß, dass Nvidia mit erneut starken Ergebnissen die zuletzt angeschlagene Stimmung im Halbleitersektor stabilisieren kann. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen bleiben mit 4,63 Prozent allerdings hoch und signalisiert weiter Inflations- und Zinssorgen, auch wenn die Ölpreise heute leicht nachgibt. Bei den Quartalszahlen dominieren starke Ergebnisse aus dem Einzelhandel. Target schlägt die Erwartungen bei Umsatz, Gewinn und Margen teils deutlich und hebt die Jahresprognose leicht an. Wie Home Depot am Vortrag, meldet der Baumarkt-Riese Lowe’s solide Zahlen und bestätigt den Ausblick trotz des schwierigen Häusermarktes, während VF Corp. mit überraschend starken Margen und einer Rückkehr zu Wachstum überzeugt. Toll Brothers profitiert weiter von der robusten Nachfrage im Luxus-Immobilienmarkt und hebt zudem die Prognosen an. Gestern Abend hat auch Cava mit starken Umsätzen, steigender Kundenfrequenz und einem angehobenen Ausblick überzeugt. Das heutige Closing steht ganz im Zeichen von Nvidia. Die Wall Street erwartet ein Umsatzwachstum von fast 80 Prozent auf rund 79 Milliarden US-Dollar, getragen vom anhaltenden Boom bei KI-Rechenzentren. Gleichzeitig wächst aber auch die Sorge über zunehmenden Wettbewerb durch Google und Amazon sowie über die Nachhaltigkeit der hohen KI Investitionen.



00:00 Überblick | Bounce Back bei KI-Werten

01:05 Zahlen Einzelhandel & Reaktionen | Häusermarkt leidet

02:32 Konferenz JP Morgan: Konsumenten widerstandsfähig

03:45 Target | VF Corp. | Home Depot | TJX | Analog Devices u.v.m.

10:31 Hoffnung auf NVIDIA-Zahlen | Wettbewerb wächst

14:10 Analysten: Keysight Technologies | Cava

16:23 Meldungen: SpaceX | Softbank | OpenAI | Roblox | Boeing

20:02 Analysten: Baidu | ASML | Amazon | Marvell

21:59 Iran: Pokert Trump zu hoch? | USA vs. Kuba

25:25 Korruption in den USA steigt



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