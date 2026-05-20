Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG

20.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

     Unternehmen:              BHB Brauholding Bayern-Mitte AG
     ISIN:                     DE000A1CRQD6

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Anno)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 3,15 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann; Cosmin Filker

GJ 2025 mit stabiler operativer Ergebnisentwicklung abgeschlossen, Stärkeres
AfG- und Export-Business eröffnet Wachstumschancen

Die BHB Brauholding Bayern-Mitte (BHB) produziert qualitativ hochwertige
Biere unter der Kernmarke "Herrnbräu". Das Produktportfolio wird durch
alkoholfreie Getränke und verschiedene Mineralwassersorten unter der eigenen
Marke "Bernadett Brunnen" und Fremdmarken ergänzt. Der regionale Schwerpunkt
der BHB-Gruppe liegt v.a. auf Bayern und hierbei insbesondere auf dem
mittelbayerischen Raum um Ingolstadt und Schrobenhausen sowie dem Raum
Schwabach. Das umfangreiche Getränkeangebot wird insbesondere über die
Vertriebskanäle Handel, Gastronomie und Export vermarktet.

Das vergangene Geschäftsjahr 2025 war bei der BHB v.a. geprägt durch eine
schwierige Marktlage und ein herausforderndes Umfeld. In Anbetracht dessen
musste die Gesellschaft einen Absatzrückgang auf 190.000 hl (VJ: 196.000 hl)
hinnehmen. Entgegengesetzt hierzu konnte der geschätzte AfG-Umsatzanteil
weiter deutlich auf ca. 47,0% (VJ GBCe: ca. 40,0%) ausgebaut werden. In der
Folge des Absatzrückgangs sanken ebenfalls die Bruttoumsatzerlöse auf 17,55
Mio. EUR (VJ: 18,30 Mio. EUR). Demgegenüber konnte das EBITDA dank eines
robusten Rohertrages leicht auf 1,71 Mio. EUR (VJ: 1,60 Mio. EUR) zulegen. Auch
das Nettoergebnis wurde auf -0,15 Mio. EUR (VJ: -0,29 Mio. EUR) verbessert.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 stellt der BHB-Konzern einen moderaten
Bruttoumsatzanstieg (mit einer Bandbreite von ± 5,0%) auf rund 17,90 Mio. EUR
in Aussicht. Ergebnisseitig rechnet die Gesellschaft mit einem EBITDA von
rund 1,90 Mio. EUR bzw. einer EBITDA-Marge von ca. 11,0% (mit einer Bandbreite
von ± 1,0%).

Analog zur Unternehmensguidance erwarten wir für das aktuelle Geschäftsjahr
einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. EUR (VJ:
17,55 Mio. EUR) und einen EBITDA-Anstieg (bzw.-Margenanstieg) auf 1,96 Mio. EUR
(10,9%) und damit das Erreichen der mittleren Prognosebandbreite. In Bezug
auf die beiden darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028 gehen wir
ebenfalls von einem leichten Umsatzanstieg auf dann 18,29 Mio. EUR bzw. 18,66
Mio. EUR aus.

Als Haupttreiber für die erwartete künftige Ausweitung der Umsatzerlöse
sehen wir primär den Ausbau der Vertriebskanäle mit zusätzlichen
Distributionspunkten und die Weiterentwicklung und Stärkung des
Markenportfolios im Bereich der Wachstumssegmente Biermischgetränke sowie
alkoholfreie Getränke (inkl. Mineralwasser). Entsprechend rechnen wir auch
zukünftig damit, dass sich der AfG-Anteil an den Gesamterlösen weiter
sukzessive erhöht. Auch im Exportbusiness sollte es BHB künftig gelingen,
weiteres vorhandenes Wachstumspotenzial v.a. hinsichtlich der Regionen Süd-
und Osteuropa zu heben.

In Bezug auf die operative Ergebnisentwicklung der Folgejahre 2027 und 2028
kalkulieren wir, basierend auf einem erwarteten strikten Kostenmanagement
und einsetzenden Skaleneffekten, mit einem weiteren EBITDA-Anstieg auf dann
2,07 Mio. EUR bzw. 2,15 Mio. EUR. Gleichzeitig sollte sich die EBITDA-Marge
weiter schrittweise verbessern können auf dann 11,3% (GJ 2027e) bzw. 11,5%
(GJ 2028e). Das Geschäftsjahr 2028 haben wir erstmals mit konkreten
Schätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen.

Basierend auf unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unser
bisheriges Kursziel leicht auf 3,15 EUR (bisher: 3,05 EUR je Aktie) erhöht.
Unsere Kurszielanhebung beruht auf dem erstmaligen Einbezug des
Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und der damit verbundenen
höheren Ausgangsbasis für die Prognosen der darauffolgenden Geschäftsjahre.
In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating
"Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e919ec6c028a99a770e9472d9d32042b

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (1, 5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 20.05.2026 (7:46 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 20.05.2026 (10:00 Uhr)
Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2026

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=a942e852-5410-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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