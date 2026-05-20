Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG - von GBC AG 20.05.2026 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Unternehmen: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ISIN: DE000A1CRQD6 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,15 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann; Cosmin Filker GJ 2025 mit stabiler operativer Ergebnisentwicklung abgeschlossen, Stärkeres AfG- und Export-Business eröffnet Wachstumschancen Die BHB Brauholding Bayern-Mitte (BHB) produziert qualitativ hochwertige Biere unter der Kernmarke "Herrnbräu". Das Produktportfolio wird durch alkoholfreie Getränke und verschiedene Mineralwassersorten unter der eigenen Marke "Bernadett Brunnen" und Fremdmarken ergänzt. Der regionale Schwerpunkt der BHB-Gruppe liegt v.a. auf Bayern und hierbei insbesondere auf dem mittelbayerischen Raum um Ingolstadt und Schrobenhausen sowie dem Raum Schwabach. Das umfangreiche Getränkeangebot wird insbesondere über die Vertriebskanäle Handel, Gastronomie und Export vermarktet. Das vergangene Geschäftsjahr 2025 war bei der BHB v.a. geprägt durch eine schwierige Marktlage und ein herausforderndes Umfeld. In Anbetracht dessen musste die Gesellschaft einen Absatzrückgang auf 190.000 hl (VJ: 196.000 hl) hinnehmen. Entgegengesetzt hierzu konnte der geschätzte AfG-Umsatzanteil weiter deutlich auf ca. 47,0% (VJ GBCe: ca. 40,0%) ausgebaut werden. In der Folge des Absatzrückgangs sanken ebenfalls die Bruttoumsatzerlöse auf 17,55 Mio. EUR (VJ: 18,30 Mio. EUR). Demgegenüber konnte das EBITDA dank eines robusten Rohertrages leicht auf 1,71 Mio. EUR (VJ: 1,60 Mio. EUR) zulegen. Auch das Nettoergebnis wurde auf -0,15 Mio. EUR (VJ: -0,29 Mio. EUR) verbessert. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2026 stellt der BHB-Konzern einen moderaten Bruttoumsatzanstieg (mit einer Bandbreite von ± 5,0%) auf rund 17,90 Mio. EUR in Aussicht. Ergebnisseitig rechnet die Gesellschaft mit einem EBITDA von rund 1,90 Mio. EUR bzw. einer EBITDA-Marge von ca. 11,0% (mit einer Bandbreite von ± 1,0%). Analog zur Unternehmensguidance erwarten wir für das aktuelle Geschäftsjahr einen leichten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr auf 17,91 Mio. EUR (VJ: 17,55 Mio. EUR) und einen EBITDA-Anstieg (bzw.-Margenanstieg) auf 1,96 Mio. EUR (10,9%) und damit das Erreichen der mittleren Prognosebandbreite. In Bezug auf die beiden darauffolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028 gehen wir ebenfalls von einem leichten Umsatzanstieg auf dann 18,29 Mio. EUR bzw. 18,66 Mio. EUR aus. Als Haupttreiber für die erwartete künftige Ausweitung der Umsatzerlöse sehen wir primär den Ausbau der Vertriebskanäle mit zusätzlichen Distributionspunkten und die Weiterentwicklung und Stärkung des Markenportfolios im Bereich der Wachstumssegmente Biermischgetränke sowie alkoholfreie Getränke (inkl. Mineralwasser). Entsprechend rechnen wir auch zukünftig damit, dass sich der AfG-Anteil an den Gesamterlösen weiter sukzessive erhöht. Auch im Exportbusiness sollte es BHB künftig gelingen, weiteres vorhandenes Wachstumspotenzial v.a. hinsichtlich der Regionen Süd- und Osteuropa zu heben. In Bezug auf die operative Ergebnisentwicklung der Folgejahre 2027 und 2028 kalkulieren wir, basierend auf einem erwarteten strikten Kostenmanagement und einsetzenden Skaleneffekten, mit einem weiteren EBITDA-Anstieg auf dann 2,07 Mio. EUR bzw. 2,15 Mio. EUR. Gleichzeitig sollte sich die EBITDA-Marge weiter schrittweise verbessern können auf dann 11,3% (GJ 2027e) bzw. 11,5% (GJ 2028e). Das Geschäftsjahr 2028 haben wir erstmals mit konkreten Schätzungen in unsere Detailschätzperiode aufgenommen. Basierend auf unseren Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unser bisheriges Kursziel leicht auf 3,15 EUR (bisher: 3,05 EUR je Aktie) erhöht. Unsere Kurszielanhebung beruht auf dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und der damit verbundenen höheren Ausgangsbasis für die Prognosen der darauffolgenden Geschäftsjahre. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e919ec6c028a99a770e9472d9d32042b Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1, 5a, 5b, 7, 11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 20.05.2026 (7:46 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 20.05.2026 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2026 --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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