Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Halten

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Original-Research: Cherry SE - von Montega AG

20.05.2026 / 15:48 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cherry SE

     Unternehmen:               Cherry SE
     ISIN:                      DE000A3CRRN9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      20.05.2026
     Kursziel:                  0,55 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q1: Operative Fortschritte bei weiterem Umsatzrückgang - Restrukturierung
soll Break-Even in 2027 ermöglichen

Cherry hat zuletzt Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und
trotz weiterhin rückläufiger Umsätze erste operative Fortschritte erzielt.
Insbesondere die deutliche Verbesserung der Profitabilität sowie die starke
DH&S-Entwicklung werten wir positiv.

[Tabelle]

Top Line rückläufig - DH&S entwickelt sich dynamisch: Cherry erzielte im
ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 20,8 Mio. EUR und lag damit
unter dem Vorjahreswert von 25,3 Mio. EUR. Die Entwicklung ist jedoch
weiterhin durch mehrere Sondereffekte verzerrt, u.a. durch Umsatzbeiträge
der im ersten Halbjahr 2025 veräußerten Active Key sowie einem Ende 2025
erfolgten Vorratsverkauf, der eine verminderte Nachfrage im Auftaktquartal
zur Folge hatte. Positiv hervorzuheben ist dagegen die Entwicklung des
Segments Digital Health & Solutions, dessen Umsatz auf 5,2 Mio. EUR anstieg.
Bereinigt um die im Vorjahr noch enthaltenen Active-Key-Umsätze konnte sich
das Segment damit mehr als verdreifachen.

Operative Verluste deutlich reduziert - Project Blossom soll weitere
Effizienzgewinne bringen: Auf Ergebnisebene konnte Cherry im ersten Quartal
eine deutliche Verbesserung erzielen. Das adj. EBITDA verbesserte sich von
-2,0 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf -0,6 Mio. EUR, was maßgeblich auf eine
signifikant reduzierte Kostenbasis sowie eine verbesserte Bruttomarge
(32,6%, +4,1PP yoy) zurückzuführen ist. Zusätzlich konnte der Free Cashflow
durch Working Capital-Verbesserungen auf 1,1 Mio. EUR verbessert werden. Mit
dem neu gestarteten Transformationsprogramm 'Project Blossom" plant Cherry
neben Wachstumsinitiativen (u.a. Ausbau des B2B-Geschäfts, Stärkung
E-Commerce, Wachstum in China & USA, Ausbau im Security-Bereich) eine
weitere Verschlankung der Organisationsstruktur. Insgesamt werden dadurch
zusätzliche annualisierte Kostensenkungen von rund 8 Mio. EUR erwartet,
unter anderem über Personalanpassungen sowie eine Restrukturierung der
IT-Strukturen, sodass in 2027 ein Break-Even auf EBIT-Ebene angestrebt wird
(MONe: -2,4 Mio. EUR).

Außerordentliche HV einberufen: Zur weiteren Stabilisierung der
Kapitalstruktur hat Cherry eine außerordentliche HV für diesen Freitag
einberufen, auf der eine Aktienzusammenlegung beschlossen werden soll. Ziel
ist es, die Voraussetzungen für mögliche Finanzierungsmaßnahmen zu schaffen.
Unterstützt wird dies durch eine heute gemeldete Liquiditätsvereinbarung mit
Großaktionär Argand Partners, die Cherry bis Juni 2027 zusätzliche Mittel
von bis zu 5,6 Mio. EUR zusichert. Parallel dazu läuft der Verkaufsprozess
eines der beiden Segmente planmäßig weiter und soll laut Vorstand Mitte 2026
abgeschlossen werden. Der potenzielle Verkaufserlös dürfte aus unserer Sicht
die notwendige finanzielle Flexibilität für die weitere Transformation
schaffen.

Fazit: Cherry zeigt im ersten Quartal erste operative Fortschritte
insbesondere bei Profitabilität, Cashflow und im DH&S-Segment. Gleichzeitig
bleibt das Peripherals-Geschäft aktuell schwach und unterstreicht den
laufenden Restrukturierungsbedarf. Mit 'Project Blossom" adressiert das
Management nun sowohl die Kostenbasis als auch neue Wachstumsfelder.
Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt neben der operativen
Stabilisierung insbesondere ein erfolgreicher Abschluss des laufenden
M&A-Prozesses. Wir bestätigen unsere Einschätzung mit Halten und einem
Kursziel von 0,55 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=ef089870d561725f95f2498478087fb2

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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