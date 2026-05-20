Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

20.05.2026 / 15:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

     Unternehmen:               FORTEC Elektronik AG
     ISIN:                      DE0005774103

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.05.2026
     Kursziel:                  15,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Defense-Pipeline wächst und wächst

FORTEC Elektronik hat einen weiteren mehrjährigen Auftrag aus dem
Defense-Bereich erhalten und baut die Pipeline in diesem strategisch
bedeutsamen Geschäftsfeld damit sukzessive weiter aus.

Bislang größter Defense-Auftrag: FORTECs Tochtergesellschaft FORTEC Power
wurde mit der Lieferung von leistungs- und sicherheitskritischen
Stromversorgungslösungen für eine anspruchsvolle industrielle
Defense-Anwendung beauftragt. Das Volumen übertrifft mit rund 4,4 Mio. USD
den zuletzt in diesem Geschäftszweig gemeldeten und bis dahin größten
Auftrag (vgl. Comment vom 22.01.2026) um ca. 15%. Der Zeitraum der
Auslieferungen erstreckt sich über mehrere Jahre und soll voraussichtlich
schwerpunktmäßig in die Geschäftsjahre 2026/2027 sowie 2027/2028 fallen.
Nähere Informationen zum genauen Anwendungsfeld oder dem Auftraggeber wurden
- wie im Umfeld Defense üblich - nicht bekannt gegeben.

Defense-Aufträge summieren sich schon auf einen zweistelligen Betrag:
Gepaart mit einem schon Ende März gemeldeten Auftrag für Systemlösungen im
Marinebereich i.H.v. rund 1 Mio. EUR beläuft sich das bislang in diesem Jahr
aus dem Defense-Sektor akquirierte Auftragsvolumen auf umgerechnet rund 11
Mio. EUR. Dieses macht somit bereits einen erheblichen Teil des per
31.12.2025 auf 44,9 Mio. EUR (vs. 30.06.2025: 50,0 Mio. EUR)
zurückgegangenen Auftragsbestands aus. Zudem unterstrich FORTEC sowohl im
Zusammenhang mit dem Marineauftrag als auch dem nun kommunizierten Power
Supplies-Auftrag das hohe Potenzial für Folge- bzw. weitere Neuaufträge. So
befänden sich 'aktuell weitere Projekte in vergleichbaren Marktsegmenten in
fortgeschrittenen Verhandlungen'. Hervorzuheben ist, dass der Vorstand neben
der positiven Entwicklung im Segment Stromversorgungen derzeit auch im
Segment Datenvisualisierung und Embedded-Systeme der Tochtergesellschaft
FORTEC Integrated eine zunehmende Projektdynamik im gleichen Marktumfeld
wahrnimmt. Der Defense-Sektor sollte demnach für FORTEC kurzfristig weiter
an Gewicht gewinnen, zumal sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen im
Industrieumfeld nach wie vor als schwierig erweisen dürften.

Restrukturierung prägt zweites Halbjahr: Vor diesem Hintergrund hatte FORTEC
zuletzt eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen sowie ein umfangreiches
standortübergreifendes Restrukturierungs- und Effizienzsteigerungsprogramm
initiiert, das vor allem die Töchter FORTEC Integrated und FORTEC US
betrifft. Insgesamt dürfte H2/26 Einmalkosten im mittleren einstelligen
Mio.-Euro-Bereich mit sich bringen. Im Hinblick auf die am 28. Mai
anstehenden Q3-Zahlen erwarten wir daher einen stagnierenden bis leicht
rückläufigen Quartalsumsatz (Q3/25: 22,3 Mio. EUR) sowie ein EBIT inkl.
Einmaleffekten (zahlungswirksam und nicht zahlungswirksam) deutlich unter
dem Vorjahreswert (Q3/25: 1,3 Mio. EUR). Auf Gesamtjahressicht dürfte FORTEC
sogar erstmals in der Unternehmensgeschichte ein negatives Konzern-EBIT
ausweisen.

Fazit: FORTEC befindet sich weiterhin in einer operativen Schwächephase, die
H2/26 spürbar belasten dürfte. Durch die angegangene Restrukturierung und
nicht zuletzt die stetig wachsende Defense-Pipeline zeichnet sich ein Ausweg
u.E. jedoch bereits ab. Wir erachten das aktuelle Kursniveau angesichts
dieses Potenzials sowie der bilanziellen Substanz (31.12.2025: Net Cash
i.H.v. 17,4 Mio. EUR) als zu niedrig und bekräftigen unsere Kaufempfehlung
und das Kursziel von 15,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=d1246ff2a7a7044dd1bfc2eb62e784ec

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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