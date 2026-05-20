Panzerbauer KNDS verkauft Renk-Anteile

(Reuters) - Der deutsch-französische Panzerbauer KNDS trennt sich von gut einem Drittel seines Aktienpakets des Getriebeherstellers Renk. KNDS platziert über Nacht 5,8 Millionen Aktien des Augsburger Unternehmens, bei dem der Rüstungskonzern zum Börsengang als Ankeraktionär ‌eingestiegen war. Das entspricht einem Anteil von 5,8 Prozent; zehn Prozent will KNDS offenbar behalten.

Renk ist einer der wichtigsten Getriebelieferanten ⁠für KNDS-Panzer ⁠wie den "Leopard 2". Die Renk-Aktien würden institutionellen Investoren voraussichtlich zu einem Preis von 45,10 Euro angeboten, teilten die begleitenden Banken am Dienstagabend mit.

Das spricht für eine gute Nachfrage: Der Preis liegt 15 Cent höher als die Banken zunächst avisiert hatten. Er entspricht nur ‌einem relativ geringen Abschlag von 2,5 Prozent ‌auf den Xetra-Schlusskurs vom Dienstag. Die Renk-Aktien hatten dort mit 46,27 Euro vier Prozent fester geschlossen. KNDS winkt damit ein Erlös von rund ⁠262 Millionen Euro - und ein saftiger Gewinn.

KNDS hatte den Börsengang von ‌Renk vor gut zwei Jahren mit ⁠dem Kauf von 6,67 Prozent der Anteile gestützt. Der Ausgabepreis lag damals bei 15 Euro. Zudem hatte sich KNDS vom damaligen Renk-Eigentümer, dem Finanzinvestor Triton, eine Kaufoption auf weitere ‌18,4 Prozent der Aktien zum Preis ⁠von rund 20 Euro zusichern ⁠lassen.

Darüber kam es aber zum Streit, weil die Renk-Aktie nach dem Börsengang schnell nach oben schoss. Am Ende einigten sich die beiden Parteien auf einen Kompromiss, der KNDS zu einer Beteiligung von 15,8 Prozent verhalf. Seit Oktober 2025 hat sich der Kurs der Renk-Aktie allerdings fast halbiert. KNDS strebt noch vor der Sommerpause selbst an die Börsen in Paris und Frankfurt.