Preis für Opec-Öl gefallen

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 118,13 US-Dollar je Barrel (159 Liter).

Das waren 17 Cent weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.