Rohstoffe
Preis für Opec-Öl gefallen
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Adobe.com/Photocreo Bednarek
Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Mittwoch in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Dienstag 118,13 US-Dollar je Barrel (159 Liter).
Das waren 17 Cent weniger als am Montag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.
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