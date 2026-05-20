Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu gestiegener Zahl der Pflegebedürftigen

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FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Rundschau' zu gestiegener Zahl der Pflegebedürftigen

Werden die Deutschen ein Volk von Pflegebedürftigen? Die neuesten Zahlen erwecken den Anschein: Inzwischen beziehen mehr als sechs Millionen Menschen Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Damit hat sich die Zahl der Bedürftigen seit 2015 mehr als verdoppelt. Diese Zahlen bilden nicht den Gesundheitszustand der Bevölkerung ab. Vielmehr wurde die Verdopplung durch politische Entscheidungen verursacht. Bei der Vorbereitung der Pflegereform 2017, bei der Menschen mit demenziellen Erkrankungen in die Pflegeversicherung einbezogen wurden, hatte ein Beirat die Schwellenwerte für die Berechnung der Bedürftigkeit erarbeitet. Die damalige große Koalition verwarf die Vorschläge. Gesundheitsministerin Nina Warken sollte daher zu den ursprünglich empfohlenen Kriterien zurückkehren. Das könnte auch ein Antrieb für alle sein, gesünder zu leben. Pflegebedürftigkeit ist abhängig von Risikofaktoren, die jeder und jede beeinflussen kann, wie Bluthochdruck, Bewegungsmangel oder Rauchen./yyzz/DP/zb

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