Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zu Koalition/Reformpakete

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Koalition/Reformpakete:

"Anzeichen, dass die Koalitionsspitzen den Ernst der Lage endlich erkannt haben, gibt es. Friedrich Merz gab Fehler in seiner Kommunikation zu und versprach Besserung. Markus Söder erfindet sich mal wieder neu - er hatte schon schlechtere Rollen als die des mahnenden Staatsmanns, den er aktuell (und hoffentlich länger, und aus Überzeugung) gibt. Lars Klingbeil und Bärbel Bas betonen ihre Reformbereitschaft. Der Verzicht auf die Diätenerhöhung ist ein wichtiges Signal an die Bürger: Wir haben verstanden."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Um drei Tage verschoben
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestopptgestern, 03:41 Uhr · dpa-AFX
Trump: Geplanter Angriff auf Iran gestoppt
Außenamtssprecher äußert sich
Iran: Weitere Verhandlungsvorschläge mit USA ausgetauscht18. Mai · dpa-AFX
Das Kapitol in Washington.
Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Apple15. Mai · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen