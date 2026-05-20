Pressestimme: 't-online' zu Putins Chinabesuch

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Putins Chinabesuch:

"Putin und Xi - beide wollen Macht. Mit einem Unterschied: Moskau ist brutal, aber oft plump. Peking ist geduldiger. Russland setzt auf Panzer, Raketen und Drohungen. China rüstet zwar auch militärisch auf, aber es nutzt überwiegend Abhängigkeiten, Lieferketten, Rohstoffe und Diplomatie. Putin führt Krieg, weil er Macht verliert. Xi baut Macht auf, weil andere sich in Kriegen verausgaben. Europa sollte aus dieser Woche eine klare Lehre ziehen: Es reicht nicht, China als schwierigen Handelspartner zu behandeln und Russland als isoliertes Sicherheitsproblem. Beide Fragen gehören zusammen. Putins Krieg wird durch Chinas Rückendeckung leichter. Chinas Aufstieg wird durch westliche Zerstrittenheit und durch Trumps erratische Außenpolitik leichter. Das ist die bittere Realität."/DP/jha

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