Proteste in Bolivien spitzen sich zu - Banken schließen Filialen

Reuters · Uhr
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La Paz, ⁠19. Mai (Reuters) - Wegen der eskalierenden regierungskritischen Proteste in Bolivien haben Banken in der Hauptstadt La Paz am Dienstag vorübergehend Filialen geschlossen. Die Unruhen lösten zudem international Besorgnis aus, ausländische Diplomaten riefen zur ‌Ruhe auf. Die Demonstrationen von Gewerkschaften, Bergarbeitern, Beschäftigten im Transportgewerbe sowie ländlichen Gruppen richten sich gegen Sparmaßnahmen des zentristischen Präsidenten ⁠Rodrigo ⁠Paz und steigende Lebenshaltungskosten. Einige Demonstranten fordern den Rücktritt von Paz, der im November nach fast zwei Jahrzehnten linker Herrschaft sein Amt angetreten hatte. US-Vize-Außenminister Christopher Landau äußerte sich nach einem Gespräch mit Paz besorgt und sagte, jene, die 2025 ‌die Wahl verloren hätten, versuchten nun, Paz ‌zu stürzen. Eine Delegation der EU und fünf europäische Botschaften riefen in einer gemeinsamen Erklärung zum Dialog auf.

Die Demonstrationen haben zu ⁠weitreichenden Straßenblockaden geführt, die Lastwagen auf Autobahnen festhalten und Engpässe bei ‌Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff verursachen. ⁠Am Dienstag wurden mindestens 32 Blockaden gemeldet. Der staatliche Energiekonzern YPFB setzte seine Lieferungen in bestimmte Gebiete aus. Die Lage in der Hauptstadt La Paz sei schwierig, sagte ‌die Hausangestellte Ana Uria mit ⁠Verweis auf fehlendes Gemüse und ⁠Diesel. "Es ist, als wären wir eingekesselt."

Paz hatte das Amt in Bolivien in einer schwierigen Wirtschaftslage übernommen und versucht, die Staatsfinanzen durch Ausgabenkürzungen und die Rücknahme von Subventionen für Treibstoffe zu stabilisieren. Er hob den Mindestlohn um 20 Prozent an und weitete einige Sozialleistungen aus, konnte die Spannungen jedoch nicht beruhigen. Die Regierung macht Verbündete des ehemaligen linken Präsidenten Evo ⁠Morales für die Blockaden verantwortlich.

(Bericht von Daniel Ramos, geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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