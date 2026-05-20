Razzia bei Nestle-Tochter Perrier in Frankreich

Paris, ⁠20. Mai (Reuters) - Französische Ermittler haben eine Abfüllanlage der Wassermarke Perrier und ein Labor des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestle durchsucht. Nestle ‌bestätigte die Razzien. Eine Sprecherin betonte: "Wir kooperieren weiterhin in vollem Umfang mit den ⁠zuständigen ⁠Behörden." Die Antibetrugsbehörde lehnte eine Stellungnahme ab. Die Pariser Staatsanwaltschaft war zunächst nicht für einen Kommentar zu erreichen.

Den Razzien gingen einem Bericht von ‌Radio France zufolge Ermittlungen voraus, ‌die nach einer Anzeige einer Verbrauchergruppe wegen "Täuschung" bei der Pariser Staatsanwaltschaft eingeleitet ⁠worden waren. Perrier steht seit Monaten unter ‌Beobachtung, seit französische ⁠Medien 2024 berichtet hatten, dass die Marke unerlaubte Wasseraufbereitungsverfahren zur Verhinderung von Verunreinigungen eingesetzt habe. Dadurch sei ‌das Wasser ⁠nicht mehr als natürliches ⁠Mineralwasser zu bezeichnen gewesen. Ein französisches Gericht hatte Ende 2025 eine von einer anderen Verbrauchergruppe gegen Perrier angestrengte Klage abgewiesen.

(Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)