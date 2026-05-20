Regierung legt Fahrpläne für konkrete Hightech-Ziele vor

Reuters · Uhr
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Berlin, ⁠20. Mai (Reuters) - Deutschland soll das weltweit erste kommerzielle Fusionskraftwerk bauen, bis 2028 die erste Krebsimmuntherapie auf Basis von ‌Boten-RNA (mRNA) zulassen und bis 2030 fehlerkorrigierte Quantencomputer entwickeln. Zudem soll das Land zum ⁠europäischen ⁠Zentrum für Chipdesign und gemeinsam mit europäischen Partnern zum weltweit führenden Standort für Künstliche Intelligenz (KI) ausgebaut werden. Diese und weitere Ziele hält ‌die Bundesregierung in ihren am ‌Mittwoch beschlossenen neuen Fahrplänen zur "Hightech Agenda Deutschland" fest. Mit den konkreten Zeitplänen ⁠sollten Forschungsergebnisse schneller in die Anwendung ‌gebracht und die ⁠Wirtschaftskraft sowie die Souveränität des Landes gestärkt werden.

Die Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD konzentriert sich auf Schlüsseltechnologien ‌wie KI, ⁠Mikroelektronik und Biotechnologie. Den ⁠nun vorgestellten Roadmaps gingen nach Regierungsangaben von Januar bis April 26 Dialoge mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und den Bundesländern voraus.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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