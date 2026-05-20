Technologiekonzer

Samsung wendet Streik vorerst ab

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Batterien
Artikel teilen:
Quelle: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat mit der Gewerkschaft im Tarifstreit eine vorläufige Einigung ‌erzielt und damit einen drohenden Streik vorerst abgewendet.

Die südkoreanische ⁠Gewerkschaft ⁠teilte am Mittwoch mit, sie habe beschlossen, einen Generalstreik auszusetzen und die Vereinbarung den Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung ‌soll in den ‌kommenden Tagen stattfinden, wie es auf der Internetseite der Gewerkschaft hieß.

Ein ⁠Streik bei Samsung Electronics würde ‌die weltweiten Lieferengpässe ⁠bei Halbleitern verschärfen. Er ist der weltgrößte Anbieter von Speicherchips und ein wichtiger Auftragsfertiger. ‌Die Zahl ⁠der Streikenden entspricht etwa ⁠38 Prozent der Konzernbelegschaft in Südkorea.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Samsung
Samsung SDI
Samsung Electronics

Das könnte dich auch interessieren

Wegen KI-Boom
Tech-Konzern Samsung droht ein historischer Generalstreikheute, 06:29 Uhr · dpa-AFX
Tech-Konzern Samsung droht ein historischer Generalstreik
Chinesischer Lieferant übernimmt
Verlust von Apple-Auftrag kostet bei Varta 350 Stellengestern, 09:49 Uhr · Reuters
Verlust von Apple-Auftrag kostet bei Varta 350 Stellen
E-Mobilität
Stellantis und Dongfeng planen Joint Ventureheute, 09:37 Uhr · Reuters
Stellantis und Dongfeng planen Joint Venture
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen