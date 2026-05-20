Der südkoreanische Technologiekonzern Samsung Electronics hat mit der Gewerkschaft im Tarifstreit eine vorläufige Einigung ‌erzielt und damit einen drohenden Streik vorerst abgewendet.

Die südkoreanische ⁠Gewerkschaft ⁠teilte am Mittwoch mit, sie habe beschlossen, einen Generalstreik auszusetzen und die Vereinbarung den Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung ‌soll in den ‌kommenden Tagen stattfinden, wie es auf der Internetseite der Gewerkschaft hieß.

Ein ⁠Streik bei Samsung Electronics würde ‌die weltweiten Lieferengpässe ⁠bei Halbleitern verschärfen. Er ist der weltgrößte Anbieter von Speicherchips und ein wichtiger Auftragsfertiger. ‌Die Zahl ⁠der Streikenden entspricht etwa ⁠38 Prozent der Konzernbelegschaft in Südkorea.