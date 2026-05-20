Samsung wendet Streik vorerst ab - Einigung mit Gewerkschaft

Seoul, 20. Mai (Reuters) - ⁠Im Tarifstreit bei Samsung Electronics hat der südkoreanische Technologiekonzern eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft erzielt und damit einen Streik vorerst abgewendet. Die Gewerkschaft teilte am Mittwoch mit, sie habe beschlossen, einen geplanten 18-tägigen Streik auszusetzen und die Vereinbarung den Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. Die Abstimmung soll Gewerkschaftschef Choi Seung-ho zufolge vom 22. bis 27. Mai stattfinden. Samsung bestätigte die ‌vorläufige Einigung.

Ein Streik bei Samsung würde die weltweiten Lieferengpässe bei Halbleitern verschärfen, die durch den Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) entstanden sind. Der Konzern ist der weltgrößte Anbieter von Speicherchips und ein wichtiger Auftragsfertiger. Die Zahl der ⁠Streikenden entspräche etwa ⁠38 Prozent der Konzernbelegschaft in Südkorea. Im Zentrum des Konflikts stehen Bonuszahlungen und deren Verteilung zwischen der hochprofitablen Speichersparte und dem defizitären Geschäft mit Logikchips.

Vor der überraschenden Einigung waren Schlichtungsgespräche mehrfach gescheitert. Erst nach dem Eingreifen des südkoreanischen Arbeitsministers Kim Young-hoon wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen. Wegen der überragenden Bedeutung Samsungs für die südkoreanische Wirtschaft kann die Regierung in Seoul eine Zwangsschlichtung einleiten. Sie hat bereits vor möglichen irreparablen Schäden für die Konjunktur gewarnt. An dem ‌ursprünglich zunächst ab Donnerstag geplanten 18-tägigen Ausstand hatten sich Gewerkschaftsangaben zufolge etwa ‌48.000 Beschäftigte beteiligen wollen.

Die Gewerkschaft forderte eine Abschaffung der Obergrenzen für Mitarbeiterboni, eine Anhebung der Grundgehälter um sieben Prozent sowie die Verteilung von 15 Prozent des jährlichen operativen Gewinns an die Beschäftigten. Gewerkschaftschef Choi erklärte, man habe sich nun auf die ⁠Gewinnverteilung für die defizitären Sparten geeinigt. Er gehe davon aus, dass die Mitglieder dem Lohnabkommen zustimmen werden. "Wir werden unser Äußerstes ‌tun, um die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Management bei Samsung ⁠Electronics in Zukunft zu stabilisieren", sagte er.

Samsung hat zwar sein Betriebsergebnis im ersten Quartal auf umgerechnet 33 Milliarden Euro vervielfacht. Dem Management zufolge würden dauerhaft höhere Gehälter und Boni jedoch künftige Investitionen sowie die Ausschüttungen an die Aktionäre gefährden.

Der heimische Rivale SK Hynix hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni im vergangenen ‌Jahr abgeschafft und koppelt sie an den operativen Gewinn. Da ⁠die weltweite Nummer zwei der Speicherchip-Hersteller dank rasanter Preissteigerungen ⁠für diese Produkte Rekordgewinne erzielt, erhalten die Beschäftigten dort derzeit dreimal so hohe Boni wie bei Samsung. Der Gewerkschaft zufolge wandern daher zahlreiche Fachkräfte zu Hynix ab.

Samsung steht für ein Viertel der südkoreanischen Exporte. Einem Experten der Zentralbank zufolge könnte ein Streik bei Samsung in dem von der Gewerkschaft angedrohten Ausmaß das für 2026 erwartete Wirtschaftswachstum von zwei Prozent im schlimmsten Fall um einen halben Prozentpunkt schmälern. Die Analysten der Bank JPMorgan taxierten die Belastung für den operativen Samsung-Gewinn für den Fall eines solchen Streiks auf umgerechnet bis zu 17,7 Milliarden Euro. An der Börse machten die Aktien von Samsung anfängliche Verluste wett und legten zuletzt um 0,5 Prozent ⁠zu.

(Bericht von Hyunjoo Jin, Joyce Lee, Heekyong Yang, Jack Kim und Hakan Ersen, bearbeitet von Ralf Banser und Jörn Poltz, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)