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SoftwareOne veranstaltet Capital Markets Day 2026 am 9. Juni 2026



20.05.2026 / 09:00 CET/CEST





Pressemitteilung

SoftwareOne veranstaltet Capital Markets Day 2026 am 9. Juni 2026

Stans, Schweiz I 20. Mai 2026 – SoftwareOne Holding AG, ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, freut sich, Analysten, Investoren und Medienvertreter zum Capital Markets Day 2026 einzuladen. Dieser findet am Dienstag, dem 9. Juni 2026, ab 14:00 Uhr MESZ statt. Die Veranstaltung wird in einem hybriden Format durchgeführt, wobei die Möglichkeit besteht, persönlich im Circle Convention Center – Zurich Airport oder virtuell über einen Live-Webcast teilzunehmen.

Am Capital Markets Day werden die Co‑CEOs Melissa Mulholland und Raphael Erb, COO Oliver Berchtold sowie CFO Hanspeter Schraner die strategischen Prioritäten des Unternehmens sowie die mittelfristigen Finanzziele und Ambitionen des kombinierten Konzerns vorstellen. Zudem wird Nicole Dezen, CVP and Chief Partner Officer bei Microsoft, ihre Perspektive auf unsere strategische Partnerschaft erläutern.

Bitte melden Sie sich über den hier bereitgestellten Link für den SoftwareOne Capital Markets Day 2026 an und teilen Sie uns mit, ob Sie persönlich anwesend sein oder am Live-Webcast teilnehmen möchten.

Nach der Live-Veranstaltung können Sie die Präsentationen auf der Website des Unternehmens unter Investor Relations | SoftwareOne nach Bedarf ansehen.

Agenda

Registration SoftwareOne: Orchestrating complexity - Optimizing today to fund tomorrow Melissa Mulholland and Raphael Erb, Co-CEOs The customer journey: needs, solutions, outcomes Oliver Berchtold, COO Our talent; attracting, developing and retaining the best Nina Janorschke, CHRO Q&A Melissa Mulholland, Raphael Erb, Oliver Berchtold Coffee Break SoftwareOne as a strategic partner for Microsoft Nicole Dezen, CVP and Chief Partner Officer, Microsoft Global reach, local expertise Raphael Erb, Co-CEO Regional spotlight: DACH, APAC and NORAM.

Panel discussion Regional Presidents: Varun Paliwal (APAC), Patrick Kaegi (DACH), Regina Manfredi (NORAM) Our financial ambition Hanspeter Schraner, CFO Recap, Q&A and closing All presenters Apero

Wir freuen uns, Sie auf unserem Capital Markets Day 2026 begrüßen zu dürfen!

Kontakt

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 95 04 03 72, kjellarne.hansen@softwareone.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein globaler Anbieter und Distributor von Software und Cloud-Lösungen. In mehr als 70 Ländern unterstützen rund 13’000 Mitarbeitende unsere Partner und Kunden dabei, Kosten zu optimieren, Software effizient zu beschaffen, Wachstum zu beschleunigen und sicher in komplexen IT-Umgebungen zu navigieren. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Software sowie Data & AI befähigen wir Unternehmen, ihre IT zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und den vollen Wert ihrer Technologieinvestitionen auszuschöpfen. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Oslo Børs unter dem Tickersymbol SWON gelistet.

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.