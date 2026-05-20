Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
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HAMBURG (dpa-AFX) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat Telekom-Angestellte in Norddeutschland erneut zum Warnstreik aufgerufen. Verdi wendet sich mit dem Aufruf an Beschäftigte in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wie aus einer Ankündigung hervorgeht. Hintergrund sind überregionale Tarifverhandlungen. Schon am Mittwoch kam es bei dem Telekommunikationsunternehmen in Norddeutschland zu Warnstreiks.

Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer einjährigen Laufzeit. Zudem solle das Unternehmen einen Verdi-Mitgliederbonus von jährlich 660 Euro zahlen. Die vierte Verhandlungsrunde ist am 26. und 27. Mai geplant./lkm/DP/he

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