Thales und Google starten deutschen Cloud-Dienst für Behörden

20. ⁠Mai (Reuters) - Der französische Rüstungskonzern Thales und die Alphabet-Tochter Google Cloud wollen mit einem neuen Cloud-Dienst in Deutschland um Kunden aus dem ‌öffentlichen Sektor werben. Das Angebot solle rechtlich und operativ vollständig unabhängig von Google sein, ⁠teilten ⁠die Unternehmen am Mittwoch mit. Dafür werde Thales eine neue, vollständig in Deutschland ansässige und verwaltete Gesellschaft gründen. Das Angebot ist derzeit in einer Vorschau ‌verfügbar und soll bis Ende ‌2026 allgemein eingeführt werden.

Hintergrund ist das Bestreben der Europäischen Union, die Abhängigkeit von ausländischen ⁠Anbietern, insbesondere bei Cloud-Diensten, zu verringern. Das ‌neue Angebot zielt darauf ⁠ab, die Anforderungen an die digitale Souveränität und die regulatorischen Vorgaben für Organisationen des öffentlichen Sektors in Deutschland ‌zu erfüllen. Während ⁠die Technologie vom US-Unternehmen ⁠Google Cloud stammt, wird Thales die dedizierte Cloud-Infrastruktur vollständig besitzen und kontrollieren. Das Betriebsmodell ist mit dem französischen Cloud-Dienst S3NS von Thales identisch.

(Bericht von Gianluca Lo Nostro, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)