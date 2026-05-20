Trump: Werde mit Taiwans Präsidenten Lai sprechen

Washington, ⁠20. Mai (Reuters) - US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Worten ein direktes Gespräch mit dem taiwanesischen Präsidenten Lai Ching Te. "Ich werde mit ihm sprechen", sagte Trump ‌am Mittwoch vor Journalisten. Er spreche mit jedem. "Wir werden an dem Taiwan-Problem arbeiten", erklärte er ⁠weiter. Ein ⁠direkter Austausch wäre ein bedeutender diplomatischer Schritt, da die Präsidenten der USA und Taiwans seit 1979 nicht mehr unmittelbar miteinander gesprochen haben. Damals hatte Washington die diplomatische Anerkennung von Taipeh ‌auf Peking übertragen. Ein Gespräch ‌dürfte China verärgern, das die demokratisch regierte Insel als eigenes Territorium betrachtet.

Trumps Äußerungen folgen auf seinen China-Besuch ⁠in der vergangenen Woche, den er am Mittwoch ‌als großartig bezeichnete. Nach ⁠seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hatte Trump erklärt, er habe noch nicht entschieden, ob er an einem geplanten Rüstungsgeschäft ‌mit Taiwan im ⁠Volumen von bis zu 14 ⁠Milliarden Dollar festhalten werde. Nach US-Recht ist Washington verpflichtet, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen. Sowohl republikanische als auch demokratische Kongressabgeordnete haben die US-Regierung zur Fortsetzung der Waffenverkäufe gedrängt.

(Bericht von Bo EricksonBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)