Trumps Umfrage-Werte sinken - Schwindender Rückhalt bei Republikanern

Washington, 19. ⁠Mai (Reuters) - Ein Rückgang der Zustimmung unter Republikanern hat US-Präsident Donald Trump die nahezu schlechtesten Umfragewerte seiner zweiten Amtszeit beschert. Einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage der ‌Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge sind 35 Prozent der Befragten mit der Arbeit des ⁠Republikaners zufrieden. ⁠Dies ist ein Rückgang um einen Prozentpunkt zur vorherigen Umfrage und liegt einen Punkt über dem bisherigen Tiefstwert von 34 Prozent, der im April gemessen wurde. Trump trat das Amt im ‌Januar 2025 mit einer Zustimmung von ‌47 Prozent an.

In seiner eigenen Partei sanken die Zustimmungswerte auf 79 Prozent nach 82 Prozent vor einigen ⁠Tagen und 91 Prozent zu Beginn seiner zweiten und ‌laut Verfassung letzten Amtszeit. ⁠Inzwischen sagen 21 Prozent der Republikaner, dass sie von seiner Amtsführung enttäuscht sind, nach fünf Prozent im Januar 2025. In der Umfrage ‌zeigten sich seine Parteianhänger ⁠vor allem unzufrieden mit ⁠seiner Wirtschaftspolitik angesichts der Lebenshaltungskosten. Hier lag die Zustimmung bei 47 Prozent und die Ablehnung bei 46 Prozent. Der von Washington und Israel begonnene Krieg gegen den Iran hat in den USA insbesondere zu höheren Benzinpreisen geführt.

(Bericht von Jason LangeBearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Ralf BodeBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)