Umbau der Rüstungsbeschaffung: Neue Standorte und schärfere Kostenkontrolle

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Vor dem Hintergrund der Rekordausgaben für das Militär will Verteidigungsminister Boris Pistorius die Aufrüstung effizienter machen. Um die Milliarden schneller in Drohnen, Panzer und Flugzeuge umzusetzen, wird das Beschaffungsamt (BAAINBw) künftig weitere, spezialisierte Außenstellen bekommen, wie Pistorius am Mittwoch ankündigte. Während die Zentrale ‌mit ihren Tausenden Mitarbeitern in Koblenz erhalten bleibt, entstehen neue Standorte in Bremen, Dresden und Brüssel sowie ein weiteres Innovationszentrum in Kiel.

"Jetzt geht es darum, den weiteren ⁠Schritt zu ⁠machen, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die enormen Beträge in den kommenden Jahren schnell und effizient ausgegeben werden können", sagte der Minister. Der bisherige Aufbau sei nicht für das aktuelle Auftragsvolumen ausgelegt. Durch die neuen Außenstellen will die Bundeswehr näher an die "klugen Köpfe" in Forschung und Industrie heranrücken. So soll in Bremen die ‌Expertise für Weltraum und See genutzt werden, während der ‌Ausbau in Dresden den direkten Zugriff auf IT-Spezialisten im "Silicon Saxony" ermöglicht. Das neue Innovationszentrum in Kiel soll zudem die Zusammenarbeit mit Start-ups im Bereich des Schiffbaus fördern.

Neben der regionalen Expansion ⁠soll eine neue Prozessstruktur das Tempo erhöhen. Pistorius führt dafür eine Art Überholspur ein: ‌Verfügbare Produkte sollen ohne langwierige bürokratische Umwege ⁠beschafft werden. Um gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten, wird ein neuer wissenschaftlicher Beirat für Beschaffung etabliert. Dieser soll gemeinsam mit internen Experten die Preisgestaltung der Industrie und die Lieferketten strenger kontrollieren. "Wir werden mehr Kenntnis und ‌Kontrolle haben über Lieferanten und Lieferketten", kündigte ⁠der Minister an.

Im Haushaltsausschuss und im ⁠Bundesrechnungshof hatte es immer wieder Kritik daran gegeben, dass die Aufrüstung zwar schnell, aber auch zu teuer umgesetzt werde. Das große Budget des Ministeriums sowie der Zeitdruck verleite die Industrie zu überhöhten Forderungen.

Die Reform soll bereits im Sommer schrittweise starten. Da der Umbau jedoch bei laufendem Betrieb erfolgt, um aktuelle Rüstungsprojekte nicht zu gefährden, gibt es laut Ministerium noch keinen festen Zeitplan, bis wann der Umbau vollständig abgeschlossen sein wird. Pistorius machte deutlich, dass man gewissermaßen "am offenen Herzen" operiere, ⁠um den materiellen Aufwuchs der Truppe sicherzustellen.

(Bericht von Markus Wacket; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)