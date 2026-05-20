US-Regierung: Klage gegen Kubas Ex-Staatschef Raúl Castro

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

MIAMI/HAVANNA (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat eine Klage gegen Kubas ehemaligen Staatschef Raúl Castro angekündigt. Dem 94-Jährigen wird nach Angaben des amtierenden Justizministers Todd Blanche eine Verwicklung in den Abschuss von Flugzeugen durch Kubas Luftwaffe im Jahr 1996 vorgeworfen, bei dem US-Amerikaner starben./rin/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Halbleiter-Lieferkette
Deutschland darf Halbleiter-Fabriken mit Millionen fördernheute, 13:11 Uhr · dpa-AFX
Deutschland darf Halbleiter-Fabriken mit Millionen fördern
Vor China Reise
Trump investiert Millionen in Apple15. Mai · dpa-AFX
Trump investiert Millionen in Apple
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Renditen steigen stark
Das bedeutet der Anleihe-Crash für dein Depotheute, 13:00 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Software-Aktie vor Kaufsignal: Diese Marken sind wichtiggestern, 13:16 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 17.05.2026
Die Inflationsängste holen den Markt nun endlich ein17. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen