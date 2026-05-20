USA bieten Kuba Millionen-Hilfe an - Anklage gegen Raul Castro erwartet

Washington, 20. ⁠Mai (Reuters) - Die US-Regierung hat Kuba humanitäre Hilfe in Millionenhöhe in Aussicht gestellt und zugleich den Druck auf die kommunistische Führung des Inselstaates erhöht. US-Außenminister Marco Rubio bot der kubanischen Bevölkerung am Mittwoch in einer Videobotschaft 100 Millionen ‌Dollar an, machte jedoch die Regierung in Havanna für die grassierende Versorgungskrise verantwortlich. Parallel dazu wird erwartet, dass die Regierung von US-Präsident Donald ⁠Trump noch ⁠im Lauf des Tages Anklage gegen den früheren kubanischen Präsidenten Raul Castro erhebt.

In seiner auf Spanisch gehaltenen Ansprache zum kubanischen Unabhängigkeitstag warf Rubio der Führung in Havanna Gier und Korruption vor. Die wahren Gründe für den Mangel an Strom, Treibstoff und Lebensmitteln seien, dass die Machthaber Milliarden ‌von Dollar veruntreut hätten. Die von den ‌USA angebotenen 100 Millionen Dollar müssten von der katholischen Kirche oder anderen vertrauenswürdigen Hilfsorganisationen verteilt werden, forderte Rubio.

Die kubanische Botschaft in den USA wies die Äußerungen ⁠scharf zurück. Rubio lüge wiederholt und skrupellos, um die grausame und rücksichtslose ‌Aggression gegen das kubanische Volk zu rechtfertigen, ⁠teilte die Vertretung auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Die erwartete Anklage gegen den 94-jährigen Castro verschärft Trumps Bemühungen, einen Regimewechsel in Kuba herbeizuführen. Die Vorwürfe sollen sich auf einen Vorfall aus dem Jahr ‌1996 beziehen, bei dem kubanische ⁠Kampfjets Flugzeuge einer Gruppe von Exilkubanern ⁠abschossen. Dies hatte ein Insider aus dem US-Justizministerium der Nachrichtenagentur Reuters in der vergangenen Woche gesagt.

Auf Kuba sind die Kommunisten seit der Revolution von 1959 unter der Führung von Rauls verstorbenem Bruder Fidel Castro an der Macht. Die USA haben faktisch eine Blockade gegen den Inselstaat verhängt, indem sie Ländern, die Kuba mit Treibstoff beliefern, mit Sanktionen drohen. Dies hat zu Stromausfällen geführt und der ohnehin fragilen Wirtschaft ⁠des Landes einen schweren Schlag versetzt.

(Bericht von Doina Chiacu, Katharine Jackson;Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)