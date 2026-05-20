VW verneint Gespräche mit chinesischen Herstellern

Volkswagen ist nach Worten von Konzernchef Oliver Blume derzeit nicht in Gesprächen mit Konkurrenten ‌aus China zur Zukunft von Werken in Deutschland. In Europa und ⁠Deutschland ⁠habe VW Überkapazitäten. Deshalb werde mit Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie über den Standort Osnabrück verhandelt, sagte Blume am Mittwoch ‌auf der Betriebsversammlung in ‌Wolfsburg.

"Darüber hinausgehende Spekulationen und im Umfeld diskutierte Ansätze sind kein ⁠Thema für uns: Es gibt aktuell ‌keine Überlegungen und ⁠Gespräche mit chinesischen Herstellern", ergänzte er und bezog sich damit einem Sprecher zufolge auf ‌alle Fabriken ⁠in Deutschland.

Die Landesregierungen ⁠Niedersachsens und Sachsens hatten sich aus Sorge über die Zukunft der VW-Standorte in ihren Bundesländern für chinesische Autobauer als Partner von VW ausgesprochen.