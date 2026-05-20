Was bei Nvidias Quartalszahlen wichtig wird

Bis vor wenigen Jahren noch war die Berichtssaison für das erste Quartal Ende Mai schon gar kein Thema mehr. Die wichtigsten Konzerne haben ihre Bücher zu diesem Zeitpunkt längst geöffnet, andere Themen dominierten die Kurse.

Seit Nvidias kometenhaftem Aufstieg zum wertvollsten Konzern der Welt hat sich das aber geändert. Der Konzern veröffentlicht seine Quartalszahlen immer als Nachzügler, was auch der Struktur des Geschäftsjahres geschuldet ist. Bei Nvidia endet das erste Quartal (erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027) nämlich Ende April.

Deswegen wird der Mittwochabend nochmal spannend, wenn Nvidia als letztes großes Tech-Unternehmen in den USA Details zur Geschäftsentwicklung im Frühjahr bekannt gibt. Die Zahlen seien „das wichtigste Börsenereignis der gesamten Berichtssaison“, erklärt Etoro-Marktanalyst Maximilian Wienke.

Er ergänzt: „Nvidia ist längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Mit einer Marktkapitalisierung von über fünf Billionen US-Dollar hängt inzwischen ein erheblicher Teil der Stimmung an den Weltbörsen direkt an den Zahlen des Konzerns.“ Worauf du dabei heute Abend achten solltest, erklären wir dir hier.

Punkt eins: Umsatz und Gewinn

Wichtig bleiben natürlich auch bei einem Ausnahme-Konzern wie Nvidia Umsatz- und Gewinnzahlen. Nvidia wächst trotz seiner Größe weiterhin rasant. Analysten erwarten Erlöse von knapp 79 Milliarden Dollar, wovon je Aktie 1,74 Dollar Gewinn bleiben sollen.

Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal, das am 27. Arpril 2025 endete, setzte Nvidia 44,1 Milliarden Dollar um. Das waren satte 69 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, aber zugleich zwölf Prozent mehr als im Vorquartal. Regelmäßige Umsatzsteigerungen in dieser Größenordnung sind selten. Viele Konzerne schaffen ein solches Wachstum noch nicht einmal auf Jahressicht.

Je Aktie blieben damals 0,76 Dollar Gewinn, ein Plus von 27 Prozent zum Vorjahresquartal. Im vierten Kalenderquartal 2025 wiederum lag der Gewinn bei 1,76 Dollar je Aktie, bei Umsätzen von 68,1 Milliarden Dollar.

Auf Quartalssicht wird also kein Gewinnsprung erwartet, zum Vorjahr aber immer noch mehr als eine Verdopplung. Zudem soll der Umsatz zum Vorquartal um 16 Prozent und zum gleichen Quartal des Vorjahres sogar um 79 Prozent wachsen. Packt Nvidia diese Ziele, wäre das der größte Umsatzsprung seit Ende 2024.

Punkt zwei: Marge

Im Fokus des Marktes dürfte sicher auch stehen, ob Nvidia weiter so effizient arbeitet. Die Margen des Konzerns suchen ihresgleichen. Die Bruttomarge lag im Vorquartal bei 75,2 Prozent. Sie ergibt sich aus den Erlösen, abzüglich der sogenannten Umsatzkosten. Diese beinhalten beispielsweise Komponentenpreise und die Kosten für die Herstellung der Chips.

Die operative Marge (Ebit), nach Abzug administrativer Kosten und Ausgaben für Forschung und Entwicklung, lag bei immer noch ansehnlichen 67,7 Prozent. Selbst Apple, einer der margenstärksten Konzerne der Welt, kommt nur auf eine Ebit-Marge von 32,3 Prozent.

Die Frage ist hier, ob Nvidia schon an die Grenzen der Effizienz gestoßen ist und dieses Niveau zumindest halten kann. Erwartet wird für das erste Quartal 2026 eine Bruttomarge von weiterhin 75 Prozent, während die operative Marge bei knapp 66 Prozent liegen soll.

Punkt drei: Neue Chips und China

Neben den reinen Zahlen warten Anleger auch auf Neuigkeiten zu Nvidias Chips und einer möglichen Rückkehr nach China. Mit „Vera Rubin“ hat der Konzern Anfang Januar eine neue Chipgeneration vorgestellt. Der Chip sei „ein gigantischer Sprung an die nächste Grenze für KI“, so Nvidia-Chef Jensen Huang.

Das Problem dabei: Wenn die neuen Chips so gut sind, warum sollten Kunden noch die alten Chips haben wollen? Laut Etoro-Analyst Wienke könnte ein „Luftloch“ bei der Nachfrage entstehen, weil Großkunden ihre Bestellungen aufschieben, um direkt die neuen Chips zu bekommen. Ob das zu einer Delle führt, werden die Umsatzzahlen ebenso zeigen wie Nvidias neue Prognose. Üblicherweise gibt der Konzern einen Umsatzausblick für das Folgequartal.

Spannend wird zudem sein, ob sich Konzernchef Huang zum Wachstumsmarkt China äußert. Huang begleitete US-Präsident Donald Trump vor Kurzem bei seinem Besuch in China. Dabei soll es auch um die Ausfuhren der älteren H200-Chips gehen, wobei Huang kurz nach der Reise anmerkte, er habe selbst nicht direkt mit chinesischen Offiziellen darüber gesprochen.

Um im KI-Wettrennen vorne zu bleiben, hatten die USA die Ausfuhr von Chips nach China verboten. Trump lockerte diese Beschränkungen jedoch im vergangenen Dezember. Laut Trump selbst wolle China die Chips aber gar nicht kaufen, sondern lieber „eigene entwickeln“. Nvidia kalkuliert in seinen Prognosen deshalb komplett ohne etwaige Verkäufe nach China. Gleichwohl sagte Huang, der chinesische Markt biete für Nvidia ein Potenzial von 50 Milliarden US-Dollar.

Wie wird der Aktienkurs reagieren?

Nach einem Seitwärtskurs im Schlussquartal 2025 hat Nvidias Aktienkurs eine neue Rally gestartet. Dank der Kursgewinne seit Ende März steht er auf Sicht von zwölf Monaten mit einem Plus von 64 Prozent da. Auf Jahressicht beträgt der Gewinn immerhin noch 16,4 Prozent, womit Nvidia sich leicht besser entwickelt hat als der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100.

Allerdings sollte nicht zu viel erwartet werden. Trotz weiterhin erstaunlicher Wachstumszahlen reagierte der Kurs bei den vorigen Zahlenvorlagen negativ, wie die Grafik oben zeigt. Auch die Bilanz der nachfolgenden zehn Handelstage fiel eher gemischt aus.

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