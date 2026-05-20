Weg frei für Moulin: Parlament bestätigt Macrons Kandidaten für Notenbank-Spitze

Paris, 20. ⁠Mai (Reuters) - Der Weg für Emmanuel Moulin an die Spitze der französischen Notenbank ist frei. Der Kandidat von Präsident Emmanuel Macron für die Leitung der Banque de France erhielt am Mittwoch im parlamentarischen Bestätigungsverfahren grünes Licht. Zwar war eine Mehrheit in den zuständigen Ausschüssen gegen den Kandidaten. ‌Doch wurde die Veto-Schwelle von 60 Prozent klar verfehlt, mit der die Nominierung blockiert worden wäre. Obwohl Moulin als ausgewiesener Wirtschafts- und Finanzexperte gilt, sah er sich aufgrund ⁠seiner Tätigkeit als ⁠Stabschef des Präsidenten Fragen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit von Macron ausgesetzt. Macrons politische Gegner hatten ihm vorgeworfen, loyale Verbündete frühzeitig in Schlüsselpositionen zu installieren, um damit sein politisches Vermächtnis zu sichern.

Der langjährige Notenbank-Chef Francois Villeroy de Galhau räumt im Juni seinen Posten. Der vorzeitige Rücktritt hatte Macron die Möglichkeit eröffnet, Moulin als Villeroys Nachfolger zu nominieren. Wäre Villeroy ‌regulär bis Ende Oktober 2027 im Amt geblieben, hätte die ‌Nachfolgefrage nicht mehr in den Händen Macrons gelegen. Denn im Frühjahr 2027 wird ein neuer Staatspräsident gewählt. Macron darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidieren.

MOULIN ENTSCHEIDET IM EZB-RAT MIT ÜBER LEITZINS

Moulin ⁠hatte vor dem Parlament seine Unabhängigkeit betont: "Ich stehe als freier Mann vor Ihnen – als Staatsdiener, ‌der dem Staat seit 30 Jahren dient und ⁠sich verpflichtet, seine Aufgaben in völliger Unabhängigkeit und Unparteilichkeit wahrzunehmen, sowohl gegenüber der Exekutive als auch gegenüber Privatinteressen", sagte er vor den Abgeordneten des Finanzausschusses des Abgeordnetenhauses. Als Chef der 226 Jahre alten Banque de France wird Moulin automatisch ‌dem EZB-Rat angehören, der über die Leitzinsen ⁠entscheidet.

Moulin erklärte, er könne derzeit noch nicht ⁠sagen, welche Position er auf der nächsten Zinsentscheidungssitzung der EZB im Juni einnehmen werde. Dies hänge von den Wirtschaftsdaten ab, die bis dahin eingingen. Die EZB hatte den Leitzins zuletzt nicht angetastet. Laut Zentralbank-Präsidentin Christine Lagarde wurde auf der Sitzung allerdings über die Option einer Erhöhung gesprochen - und zwar "ausführlich und eingehend". Viele Experten erwarten, dass die EZB angesichts einer zuletzt auf 3,0 Prozent gestiegenen Inflation den Leitzins im Juni anheben wird. Der für die Geldpolitik maßgebliche Einlagensatz liegt derzeit bei 2,0 Prozent.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, Leigh Thomas, Elizabeth Pineau, Dominique Vidalon and Sudip Kar-Gupta; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)