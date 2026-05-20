Wieder wechselseitige nächtliche Luftangriffe - Ukraine visiert Industrieanlagen an

20. ⁠Mai (Reuters) - Russland und die Ukraine haben ihre wechselseitigen Luftangriffe in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt. In Dnipro im Südosten der ‌Ukraine seien zwei Menschen durch Raketen, Drohnen und Artillerie ums Leben gekommen und ⁠sechs verletzt ⁠worden, teilten örtliche Behörden auf Telegram mit. Weitere 13 Verletzte, darunter drei Kinder, habe es in den Regionen Sumy im Norden und Saporischschja im ‌Südosten gegeben.

Die Ukraine griff russischen ‌Angaben zufolge Industriegebiete in Zentralrussland mit Drohnen an. Ziele seien unter anderem Industriegebiete ⁠um Newinnomyssk in der südlichen Region Stawropol ‌gewesen, wo sich eine ⁠große Chemiefabrik befindet. Auch die Region Nischni Nowgorod war wieder betroffen. Dort betreibt der Ölkonzern Lukoil eine ‌Raffinerie. Auch über ⁠den Regionen Leningrad, Moskau, ⁠Tula und Belgorod wurden Drohnen gemeldet, berichteten russische Medien. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, es seien 273 Flugkörper abgeschossen worden.

(Bericht von Jekaterina Golubkova, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)