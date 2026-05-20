Windkraft-Verband fordert Rückgabeoption bei Offshore-Projekten

Berlin, 20. ⁠Mai (Reuters) - Angesichts möglicher Verzögerungen beim Ausbau der Windkraft auf See fordert der Branchen-Lobbyverband eine gesetzliche Regelung zur freiwilligen Rückgabe von bereits vergebenen Flächen. Damit sollten Flächen für nicht realisierte Windparks schnell neu ausgeschrieben werden können, teilte der Bundesverband Windenergie ‌Offshore (BWO) am Mittwoch mit. Andernfalls würden der Ausbaupfad, die Lieferketten und der Industriestandort Deutschland geschädigt. Betroffen sei ein Projektvolumen von bis zu 50 Milliarden ⁠Euro der Jahre ⁠2023 bis 2025.

Hintergrund des Vorstoßes des Verbandes ist offenbar eine Auktion aus dem Jahr 2023. Damals hatten die Ölkonzerne BP und TotalEnergies den Zuschlag für vier große Windparks erhalten. Einem Bericht von NDR und "Süddeutscher Zeitung" zufolge drang nun insbesondere TotalEnergies innerhalb des Branchenverbands BWO auf die nun vorgestellte ‌Rückgabemöglichkeit. Demnach argumentiert der Konzern in internen Papieren, ‌die Projekte könnten "voraussichtlich nicht realisiert werden", weil sich die Rahmenbedingungen wie Verzögerungen beim Netzausbau verschlechtert hätten. Die Zeitung zitierte TotalEnergies mit den Worten, man arbeite "aktiv an der ⁠Realisierung unserer Projekte", suche aber "praktikable Regelungen".

"Die Bundesregierung hat es versäumt, in den Offshore-Wind-Ausschreibungsregeln ‌eine Rückgabeoption für bezuschlagte Projekte zu schaffen", ⁠erklärte BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm. "Es besteht die Gefahr, dass Flächen für bis zu 16 Gigawatt installierter Leistung blockiert werden." Ein Stillstand bedrohe das Geschäft der Lieferkette.

Der Verband schlägt vor, dass Unternehmen innerhalb von vier ‌Wochen nach Inkrafttreten einer Rückgabemöglichkeit eine ⁠freiwillige Rückgabe erklären können. Nach dem Vorschlag ⁠des Verbandes sollen die Konzerne den Löwenanteil ihrer Gebote, der für den Netzausbau vorgesehen war, nicht bezahlen müssen. Allerdings würden sie bereits an den Bund gezahlte Gelder für Meeresschutz und Fischerei nicht zurückerhalten. Ihre als Sicherheit hinterlegten Gelder in dreistelliger Millionenhöhe würden sie hingegen zurückbekommen. Zudem dürften sie sich nicht erneut auf dieselben Flächen bewerben. Bisher sieht das Gesetz keine Rückgabemöglichkeiten einer Fläche vor, für die Firmen in Auktionen den Zuschlag ⁠erworben hatten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)