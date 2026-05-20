Xi und Putin betonen zum Gipfelauftakt Einigkeit

Reuters · Uhr
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Peking, ⁠20. Mai (Reuters) - Die Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin haben zum Auftakt des chinesisch-russischen Gipfeltreffens demonstrativ die Beziehungen ‌beider Länder betont. Beide Staaten hätten das gegenseitige politische Vertrauen und die strategische ⁠Zusammenarbeit ⁠vertieft, sagte Xi am Mittwoch bei der Begrüßung Putins in Peking. Putin erklärte seinerseits, die bilateralen Beziehungen trügen zur globalen Stabilität bei, ‌und betonte die Rolle Russlands ‌als verlässlicher Energielieferant.

Der Gipfel, bei dem Branchenexperten zufolge auch über die geplante ⁠Gaspipeline "Power of Siberia 2" verhandelt werden ‌dürfte, findet kurz ⁠nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in der chinesischen Hauptstadt statt. Für das wegen des Ukraine-Kriegs ‌mit westlichen ⁠Sanktionen belegte Russland ist ⁠China ein wichtiger wirtschaftlicher Partner, weshalb Moskau auf einen weiteren Ausbau der Energiepartnerschaft drängt.

(Bericht von Liz Lee und Ethan Wang, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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