Xi und Putin loben Partnerschaft - Kein Durchbruch bei Pipeline

Peking, 20. Mai (Reuters) - ⁠China und Russland haben bei einem Gipfeltreffen in Peking ihre strategische Partnerschaft untermauert. Ein von Russlands Präsident Wladimir Putin erhoffter Durchbruch bei einem wichtigen Pipeline-Projekt blieb am Mittwoch jedoch aus. Chinas Staatschef Xi Jinping empfing Putin mit militärischen Ehren in der Großen Halle des Volkes. Die beiden Länder sollten ‌sich auf eine langfristige Strategie konzentrieren und eine gerechtere Weltordnung fördern, sagte Xi der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge. Putin erklärte seinerseits, die Beziehungen trügen zur weltweiten Stabilität bei.

Angesichts der Verwerfungen ⁠im Nahen ⁠Osten bleibe Russland ein verlässlicher Energielieferant, sagte Putin, dessen Land zunehmend abhängig von China ist. Die umfassende Partnerschaft sei ein Vorbild für die internationalen Beziehungen in der modernen Welt. Im Mittelpunkt der Gespräche stand auch die seit mehr als einem Jahrzehnt geplante Gaspipeline "Kraft Sibiriens 2". Der Regierung in Moskau zufolge erzielten beide Seiten ein grundsätzliches Einvernehmen über die Rahmenbedingungen des Projekts. Details ‌oder ein klarer Zeitplan seien jedoch noch nicht vereinbart worden.

Während ‌Russland vor dem Gipfel auf weitere Energieabkommen gedrungen hatte, erwähnte Xi die Pipeline nicht explizit. Er betonte lediglich, die Zusammenarbeit im Energiebereich solle ein Eckpfeiler der bilateralen Beziehungen sein. Energieengpässe im Zusammenhang mit dem ⁠Konflikt im Iran könnten Russlands Argumentation für die Pipeline als langfristige Gasquelle zwar stärken. Die Regierung ‌in Peking dürfte jedoch an ihrer Strategie festhalten, ⁠ihre Lieferanten zu diversifizieren.

LEBENSWICHTIGE STÜTZE

Das Treffen fand kurz nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump in der chinesischen Hauptstadt in der vergangenen Woche statt. Zu Beginn der Gespräche zwischen Xi und Putin bestätigte das chinesische Handelsministerium den Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen. Dies ‌war nach dem Gipfel zwischen Trump und Xi ⁠von der US-Regierung angekündigt worden und signalisiert ⁠den Wunsch Pekings, die Wirtschaftsbeziehungen zu den USA unabhängig von den Verpflichtungen gegenüber Russland zu stabilisieren. Zudem strebe China eine Verlängerung des Handelsfriedens mit den USA sowie gegenseitige Zollsenkungen für Waren im Wert von jeweils mindestens 30 Milliarden Dollar an, teilte das Pekinger Ministerium weiter mit.

Ungeachtet dessen unterzeichneten Russland und China am Mittwoch rund 20 Kooperationsabkommen sowie eine Erklärung, in der sie sich für eine multipolare Weltordnung aussprechen. Die sogenannte grenzenlose Partnerschaft der beiden Länder hat sich seit den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine weiter ⁠vertieft. Für Moskau ist China angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Krieges eine lebenswichtige Stütze.

(Bericht von Liz Lee und Ethan WangBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrRückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)