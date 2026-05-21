Abgesetzter türkischer CHP-Chef: Werde mich nicht ergeben

dpa-AFX · Uhr
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ANKARA (dpa-AFX) - Der abgesetzte Parteichef Özgür Özel der größten türkischen Oppositionspartei CHP hat auf die Entscheidung des Gerichts in Ankara reagiert. In einem X-Post schrieb er: "Ich verspreche euch nicht, dass der Weg zur Macht durch einen Rosengarten führt." Seinen Unterstützern verspreche er, dass er den Schmerz ertragen, sich jedoch nicht ergeben werde. "Ich verspreche euch Ehre, Würde, Mut und Kampfgeist!" schrieb er.

Der CHP-Vorsitzende der Provinz Istanbul, Özgür Celik, wertete diese Gerichtsentscheidung als politisch motiviert. An die Regierung gerichtet schrieb er auf X: "Sie wollen die Republik zerstören, die Demokratie außer Kraft setzen und dem Volk die Wahl entziehen." Das türkische Volk werde das nicht zulassen. "Die Türkei wird sich dieser Tyrannei nicht beugen", schrieb er auf X.

Ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara hat die Absetzung des Vorsitzenden der größten Oppositionspartei CHP angeordnet. Özel und die Parteiführung werden damit ihrer Ämter enthoben, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete./shu/DP/men

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