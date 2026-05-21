Agentur: Xi könnte als Vermittler zwischen Kim und Trump nach Nordkorea reisen

Seoul, 21. ⁠Mai (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping könnte einem Medienbericht zufolge womöglich in der kommenden Woche nach Nordkorea reisen, um zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump zu ‌vermitteln. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Regierungskreise. Es habe sich bereits kürzlich ein chinesisches Vorabteam ⁠für ⁠Sicherheit und Protokoll in Pjöngjang aufgehalten. Ein Besuch Xis schon Ende Mai oder Anfang Juni gelte als wahrscheinlich. Xi hatte Trump in der vergangenen Woche in Peking empfangen. Der US-Präsident hatte sich in seiner ersten Amtszeit ‌dreimal mit Kim getroffen, um über ‌das nordkoreanische Atomprogramm zu verhandeln. Trump erklärte zuletzt, er sei offen für ein weiteres Treffen.

Das südkoreanische Außenministerium lehnte eine direkte ⁠Stellungnahme zu der Yonhap-Meldung ab. Die Regierung in Seoul hoffe ‌jedoch, dass der Austausch ⁠zwischen Nordkorea und China zu Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel beitrage und Peking eine konstruktive Rolle spielen könne, hieß es. China ist ein ‌wichtiger wirtschaftlicher und politischer Verbündeter ⁠Nordkoreas. Beide Staaten bemühen sich ⁠derzeit, ihre während der Corona-Pandemie abgekühlten Beziehungen wieder zu stärken. Kim hatte im vergangenen Jahr Peking besucht und dabei gemeinsam mit Xi und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einer großen Militärparade zum 80. Jahrestag der Niederlage Japans am Ende des Zweiten Weltkriegs beigewohnt.

(Bericht von Jack Kim, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)