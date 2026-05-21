Air France und Airbus wegen Todesflug Rio-Paris verurteilt

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Rüstung
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PARIS (dpa-AFX) - Im Berufungsprozess um den Absturz eines Air-France-Flugs von Rio de Janeiro nach Paris im Jahr 2009 haben die Richter die Airline und den Flugzeugbauer Airbus schuldig gesprochen. Das Berufungsgericht in Paris verurteilte beide Unternehmen wegen fahrlässiger Tötung und verhängte eine Geldstrafe von jeweils 225.000 Euro für den Absturz. Bei dem Unglück waren 228 Menschen gestorben, darunter 28 Deutsche./evs/DP/stw

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