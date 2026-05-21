AKTIE IM FOKUS: IBM sehr fest an Dow-Spitze dank staatlicher Finanzspritze

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ankündigung einer kräftigen staatlichen Finanzspritze hat die Aktien des Computer-Urgesteins IBM am Donnerstag beflügelt. Mit einem Plus von 7,6 Prozent auf gut 242 US-Dollar setzten sie die jüngste Erholung fort und eroberten den Spitzenplatz im US-Leitindex Dow Jones Industrial. Vor über einer Woche hatten sie mit 212 Dollar noch den tiefsten Stand seit November 2024 erreicht.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will IBM mit einer Milliarde Dollar beim Aufbau einer Fertigungsanlage für Quantencomputer-Chips unterstützen - als Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der Führungsrolle der USA in einer aufstrebenden Branche. Das Unternehmen will zudem eine weitere Milliarde Dollar in ein neues Unternehmen namens Anderon investieren, das die Prozessoren herstellen wird.

Auch wenn es noch keinen öffentlich bekannten Zeitplan gebe, sehe IBM wie ein früher Profiteur dieser Technologie aus, schrieb Analyst Matthew Swanson von der kanadischen Bank RBC. Laut Aussagen von IBM gebe es derzeit kein anderes Unternehmen in den USA, welches Quantencomputer-Chips in dieser Größenordnung produziere./gl/he

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