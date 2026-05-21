AKTIE IM FOKUS: RWE schwächeln weiter - Exane hält Bewertung für angemessen
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE haben am Donnerstagmorgen mit Verlusten auf einen Analystenkommentar reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten sie um ein Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 56 Euro.
Ende April hatten die Papiere der Essener mit 62 Euro noch den höchsten Stand seit sechzehn Jahren erreicht - nach einem Jahresplus von 37 Prozent.
Analyst Harry Wyburd von Exane BNP Paribas strich aus Bewertungsgründen seine Empfehlung und rechnet mit einer anhaltenden Verschnaufpause.
Die RWE-Aktien befänden sich auf der Hälfte des Weges vom teuren integrierten Versorger zum günstigen Erneuerbare-Ernergien-Konzern. Stand heute seien sie fair bewertet mit Blick auf Geschäftsmix und Aussichten./ag/zb
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