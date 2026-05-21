Aktien New York: Verluste überwiegen - Nvidia-Zahlen helfen nicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erholung der US-Börsen zur Wochenmitte sind die Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger geworden. Sie warten weiter auf greifbare Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Ölpreise und die Anleiherenditen legten wieder zu. Quartalszahlen und Ausblick des KI-Chip-Riesen Nvidia gaben dem Markt nicht den erhofften Schub. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn legte der Dow Jones Industrial um 0,03 Prozent auf 50.025 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,15 Prozent auf 7.422 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,22 Prozent auf 29.235 Punkte./gl/he/he