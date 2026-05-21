ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 275 Dollar

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Der Experte befürchtet jedoch, dass sich Rubin bis Ende des Jahres verzögern könnte./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT

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