ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Coca-Cola auf 89 Dollar - 'Overweight'

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Dividenden-Aristokraten
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

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