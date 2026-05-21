ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Coca-Cola auf 89 Dollar - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
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