ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Nvidia auf 285 Dollar - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte nach dem Quartalsbericht den starken Ausblick des KI-Konzerns und die bessere Mittelverwendung. Die Erwartungen seien enorm hoch gewesen, aus seiner Sicht habe sie Nvidia aber übertrumpft, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht nun einen geratenen Weg für eine Outperformance der Aktien. Denn zum einen hätten die Schätzungen für die Investitionen der Hyperscaler noch Luft nach oben und zum anderen sorgten Aktienrückkäufe und höhere Dividenden für Vertrauen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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