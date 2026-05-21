ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Walmart auf 'Overweight' - Ziel 137 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 137 US-Dollar belassen. Insgesamt solide, mit Blick auf die Erwartungen aber nur durchwachsen, schrieb Christopher Horvers am Donnerstag zu den Zahlen des Einzelhandelskonzerns. Mit der Prognose für das zweite Geschäftsquartal liege Walmart etwas unter den Marktschätzungen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 07:43 / EDT

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