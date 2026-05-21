APA ots news: Vienna Insurance Group gewinnt ATX-Preis 2026 der Wiener Börse

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Die Vienna Insurance Group (VIG) belegt beim Wiener  
Börse Preis 2026 
den 1. Platz in der Kategorie ATX. Die renommierte Auszeichnung 
berücksichtigt die überzeugende Aktienkursperformance 2025 und 
würdigt das kontinuierliche Kapitalmarktengagement der VIG. 

Hartwig Löger, CEO und Vorstandsvorsitzender der Vienna Insurance 
Group (VIG) zur Spitzenplatzierung: "Wir nehmen diesen Preis mit 
großer Freude entgegen und bedanken uns herzlich bei der Wiener 
Börse, der hochkarätig besetzten Jury sowie bei unseren Investoren 
für ihr Vertrauen, den konstruktiven Dialog und die langfristige 
Begleitung unseres Wegs. Die Auszeichnung ist Bestätigung und 
Ansporn, unsere Kapitalmarktaktivitäten und Wachstumsambitionen 
konsequent voranzutreiben." Die VIG ist im letzten Jahr über alle 
Länder und Sparten gewachsen und hat erst vor wenigen Tagen den 
Vollzug des Erwerbs der NÜRNBERGER Beteiligungs-AG und damit die 
größte Übernahme ihrer Unternehmensgeschichte kommuniziert. 

Herausragende Performance 

Das Jahr 2025 bot neben dem Geschäftsergebnis, das erstmals die 
Milliardenmarke überschritt, gleich mehrere Highlights: So hatte die 
Ratingagentur Standard & Poors (S&P) den Ausblick der Vienna 
Insurance Group (VIG) auf A+ mit positivem Ausblick angehoben und 
auch die VIG-Aktie performte herausragend: Mit Zugewinnen in allen 
vier Quartalen war das Börsejahr 2025 das erfolgreichste seit der 
Öffnung für den breiten Kapitalmarkt - im Dezember übertraf die VIG- 
Aktie ihren bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2008. Am 30. Dezember 
und damit am letzten Handelstag des Jahres erreichte die VIG-Aktie 
mit 67,20 Euro ihren höchsten Kurswert 2025. Auf Jahressicht 
betrachtet hat sich der Kurs mit einem Gesamtplus von 121,4% mehr als 
verdoppelt. Eine Entwicklung, die auch durch die NÜRNBERGER-Übernahme 
forciert wurde. 

Kapitalmarkt als Wachstumstreiber 

Der Zugang zu den Kapitalmärkten hat maßgeblich zur 
Positionierung der VIG als führende Versicherungsgruppe in CEE 
beigetragen. Zum Börsenstart im Jahr 1994 wurden Vorzugsaktien 
ausgegeben, die 2005 in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt 
wurden. Damit war die Basis für die Aufnahme in das "Prime Market"- 
Segment der Wiener Börse und in den ATX gelegt, in dem die VIG-Aktie 
seither gelistet ist. Es folgten zwei Kapitalerhöhungen und 
Zusatzlistings in Prag und Budapest. Zudem begab die VIG über die 
Jahre hinweg zahlreiche Anleihen. 

Dividendensicherheit seit mehr als 30 Jahren 

Bei ihren Dividendenzahlungen setzt die VIG auf Verlässlichkeit. 
Seit ihrer Börsenlistung hat die Gruppe ohne Unterbrechung jährlich 
eine Dividende an ihre Aktionäre ausgeschüttet. In Summe belaufen 
sich die Dividendenzahlungen auf mehr als 3 Milliarden Euro. "Die 
Erfolgsgeschichte der VIG wäre ohne den Kapitalmarkt in dieser Form 
nicht denkbar. Unsere über Jahrzehnte durchgängige 
Dividendenausschüttung positioniert uns als starke und verlässliche 
Partnerin für unsere Aktionärinnen und Aktionäre" , so Liane Hirner, 
Finanz- und Risikovorständin der Gruppe. Seit dem Jahr 2023 gilt die 
jeweilige Vorjahresdividende als Minimum für die Ausschüttung des 
Folgejahres. Die Dividende soll abhängig von der operativen 
Ergebnissituation kontinuierlich steigen. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe 
   Karin Kafesie 
   Telefon: +43 664 601 39 21211 
   E-Mail: karin.kafesie@vig.com 
   Website: http://www.group.vig 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7674/aom 

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