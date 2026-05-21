AT&S rechnet dank KI-Boom mit Gewinnsprung

Wien, 21. ⁠Mai (Reuters) - Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S rechnet dank einer hohen Nachfrage aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) mit einem kräftigen Wachstum und der Rückkehr in die Gewinnzone. Der Umsatz ‌solle 2026/27 (per Ende März) währungsbereinigt um 30 bis 35 Prozent steigen, wie der Zulieferer von Intel und ⁠Apple am ⁠Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich erwarte das Management einen Gewinn im niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 steigerte der steirische Konzern seinen Umsatz währungsbereinigt um 21 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro, verbuchte ‌wegen negativer Wechselkurseffekte jedoch einen Verlust ‌von 26 Millionen Euro, nach einem Gewinn von knapp 90 Millionen Euro im Vorjahr.

AT&S produziert neben Leiterplatten für Smartphones, ⁠Tablets, Spielekonsolen und Medizinprodukte auch sogenannte IC-Substrate. Diese dienen ‌in Notebooks als Verbindungselemente ⁠zwischen der Leiterplatte und dem Chip.

Bereits am Mittwochabend hatte AT&S mitgeteilt, dass die Kapazitäten im chinesischen Chongqing erweitert werden, um den steigenden Bedarf eines ‌Großkunden nach IC-Substraten für ⁠KI-Anwendungen zu bedienen. Die dafür ⁠nötigen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich würden vollständig im Rahmen langfristiger Kundenvereinbarungen finanziert. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr erneut keine Dividende erhalten, und zur Stärkung der Kapitalbasis sei die Ausgabe hybrider Anleihen im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro geplant.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Redigiert von Olaf ⁠Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)