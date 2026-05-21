Auch Polen bestellt israelischen Gesandten wegen Gaza-Aktivisten ein

Warschau, 21. ⁠Mai (Reuters) - Nach der international scharf kritisierten Behandlung von pro-palästinensischen Aktivisten einer abgefangenen Gaza-Hilfsflotte durch Israel hat auch Polen den israelischen Spitzendiplomaten im Land einbestellt. Außenminister Radoslaw ‌Sikorski beorderte den Geschäftsträger der israelischen Botschaft in sein Ministerium. Er forderte die sofortige Freilassung der festgenommenen ⁠Aktivisten, unter ⁠denen auch polnische Staatsbürger sind, sowie eine Entschuldigung. "Polen verurteilt das Verhalten von Vertretern der israelischen Behörden gegenüber den von der israelischen Armee festgehaltenen Aktivisten der 'Global Sumud Flotilla' (...) aufs Schärfste", erklärte Sikorski auf der ‌Online-Plattform X am Donnerstag.

Israels rechtsextremer Polizeiminister ‌Itamar Ben-Gvir hatte am Mittwoch ein Video veröffentlicht, auf dem festgesetzte Gaza-Aktivisten mit auf dem Rücken gefesselten Händen ⁠und gesenkten Köpfen auf dem Boden knien mussten, während ‌er mit einer israelischen Flagge ⁠an ihnen vorbeiging und sie verhöhnte. Frankreich, Spanien, Portugal, die Niederlande und Kanada bestellten aus Protest dagegen den israelischen Botschafter ein. Die Bundesregierung, ‌Italien und die EU-Kommission ⁠verurteilten Ben-Gvirs Verhalten als inakzeptabel. ⁠Die Aktivisten aus zahlreichen Ländern wollten mit mehreren Schiffen die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen, um Hilfsgüter für die notleidende Bevölkerung in dem vom Krieg zerstörten Küstengebiet zu bringen. Israel hatte bereits frühere Gaza-Hilfsflotten abgefangen.

(Bericht von Barbara Erling und Anna Wlodarczak-Semczuk, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)