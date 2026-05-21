Ausländische Investitionen in Deutschland brechen ein - China Nr. 1

(Korrigiert Tippfehler im ⁠ersten Bulletpoint)

Berlin, 21. Mai (Reuters) - Die Zahl ausländischer Investitionsprojekte in Deutschland ist 2025 so niedrig ausgefallen wie seit Jahren nicht mehr. 1564 Neuansiedlungen und Erweiterungen registrierte die bundeseigene Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) im vergangenen Jahr. Das waren 9,3 Prozent weniger als 2024 - der größte Rückgang seit Beginn dieser Statistik 2016 und bereits das vierte Minus in Folge. "Das ist ein deutlicher Rückgang", sagte der GTAI-Experte für Investorenanwerbung, ‌Achim Hartig, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Allerdings falle er nur halb so hoch aus wie in Europa insgesamt und liege leicht unter dem weltweiten Trend. "Die Weltwirtschaft hat einen Kipppunkt erreicht, auch wegen der Wirtschaftspolitik der US-Regierung", sagte Hartig. ⁠US-Präsident Donald Trump ⁠hat seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 fast alle Länder mit hohen Strafzöllen überzogen.

Auch die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY - die die Daten der GTAI mitnutzt - stellt einen anhaltenden Abwärtstrend bei ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland fest. Die Zahl der angekündigten Investitionsprojekte sank demnach im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 548 und damit auf den niedrigsten Stand seit 2009. "Während Frankreich und Großbritannien zumindest phasenweise Aufwärtstrends zeigten, kennt der Standort Deutschland seit Jahren nur eine Richtung: nach unten", sagte der Vorsitzende der EY-Geschäftsführung, Henrik ‌Ahlers. "Das ist ein Alarmsignal."

Ahlers sieht dafür mehrere Gründe. So werde in Deutschland zwar ‌seit Jahren über notwendige Reformen geredet, echte Fortschritte gebe es aber kaum. Andere europäische Länder hätten etwa die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorangetrieben, ihre Steuersysteme vereinfacht und attraktiver gestaltet. In Deutschland bremsten die starke Steuerbelastung, hohe Arbeitskosten, die teure Energie und gleichzeitig eine lähmende Bürokratie.

INDIEN ⁠ERSTMALS IN TOP 10

Ein Grund für den starken Rückgang der Investitionen ist nach Angaben von GTAI, dass sich US-Unternehmen mit ‌Neuansiedlungen in Deutschland zurückgehalten haben. Nur noch 206 Projekte stemmten amerikanische ⁠Firmen im vergangenen Jahr - die niedrigste Zahl seit 2016. Dafür löste China die USA als Nummer eins ab: 228 Investitionsprojekte aus der Volksrepublik zählte die GTAI. Platz drei belegt die Schweiz (174) vor Großbritannien (117) und den Niederlanden (89). "Bemerkenswert ist, dass Indien erstmals den Sprung unter die Top Ten geschafft hat", sagte Hartig.

Etwa 25.000 neue Arbeitsplätze wollen die ‌Unternehmen schaffen. 2024 waren es knapp 30.000. Die Firmen wollen etwa ⁠11,8 Milliarden Euro investieren - etwa halb so viel wie ⁠noch im Jahr zuvor. Allerdings hatten damals große Investitionen von Amazon und Microsoft für mehr als die Hälfte der angekündigten Ausgaben gesorgt und damit das Ergebnis nach oben verzerrt. "Internationale Unternehmen investierten vor allem in strategische Branchen wie Digitalisierung sowie Elektronik und Automatisierung", sagte Hartig. Jedes Fünfte nutze Deutschland als Produktions- oder Forschungs- und Entwicklungs-Standort.

ANDERE METHODE

In der Statistik werden nur Neuansiedlungen oder Erweiterungen berücksichtigt. Übernahmen und Fusionen sind darin nicht enthalten. "Viele Unternehmen scheuen wegen der hohen Kapitalkosten die Neuansiedlung", sagte Hartig. Sie würden stattdessen auf Übernahmen oder Fusionen ausweichen und sich so in etablierte Strukturen einkaufen.

Die GTAI verfügt eigenen Angaben nach über den umfangreichsten Datensatz zu Greenfield- und Erweiterungsinvestitionen. "In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Bundesländer tragen wir jährlich die ⁠Investitionsprojekte in Deutschland zusammen", sagte GTAI-Volkswirt Thomas Bozoyan. Frühe Abgabetermine sowie andere methodologische Ansätze führten dazu, dass nicht alle von der GTAI erfassten Projekte von EY aufgenommen würden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)