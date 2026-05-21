Auswärtiges Amt: Acht deutsche Gaza-Aktivisten aus Israel ausgeflogen

Berlin, 21. ⁠Mai (Reuters) - Acht deutsche Aktivistinnen und Aktivisten der in Israel festgesetzten Gaza-Flottille sind nach Angaben aus dem Auswärtigen Amt in die Türkei ausgeflogen worden. Die Personen befanden ‌sich in israelischem Gewahrsam und sind auf dem Luftweg unterwegs in die Türkei, wie es aus dem ⁠Ministerium ⁠in Berlin am Donnerstag hieß. Ursprünglich sei man von einer höheren Anzahl betroffener Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ausgegangen. Das deutsche Generalkonsulat Istanbul werde die Ausgeflogenen am dortigen Flughafen in Empfang nehmen.

Die deutsche Botschaft ‌in Tel Aviv habe die ‌konsularische Betreuung der deutschen Staatsangehörigen übernommen und stehe weiterhin in engem Austausch mit den zuständigen israelischen Behörden und ⁠internationalen Partnern, hieß es weiter. "Das Auswärtige Amt und die ‌deutsche Botschaft in Tel Aviv ⁠stehen den Angehörigen der betroffenen deutschen Staatsangehörigen als Ansprechpartner zur Verfügung." Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes werden zu konsularischen Einzelfällen keine weiteren Angaben ‌gemacht.

Die rund 430 Aktivisten ⁠waren auf ihren Schiffen am ⁠Mittwoch in internationalen Gewässern vom israelischen Militär abgefangen und festgesetzt worden. Nach israelischen Angaben sind alle mittlerweile abgeschoben worden. Ein Video des rechtsextremen israelischen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sorgte international für Empörung. Darin verhöhnt er die auf dem Boden fixierten Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte. Auch die Bundesregierung ⁠hat das Vorgehen des Ministers verurteilt.

(Bericht von Alexander RatzRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)